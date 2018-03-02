Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. В Вецриге много мест, куда, отправившись на прогулку, мы даже не задумываемся, что здесь еще пару сотен лет назад здесь стояла вода и протекала река. Речь пойдет о Ридзене, которая когда-то была большой и широкой рекой, омывающей новую Ригу. Например, крытая стеклом в галерее «Centrs» ул. Ридзенес идет прямо по ложу реки, а небольшие мостики, которые соединяют ее с домом напротив, это остроумный ответ тем старым временам, когда мостов действительно не хватало. Что же это была за река, именем которой, возможно, и был назван весь город?

Рижские истории: Ридзене

Естественная защита

Место впадения Ридзене в Даугаву. На левой стороне видна башня Марсталю и ворота, которые также защищали первый Рижский порт. Фрагмент гравюры Н. Молина.

Под зданиями и фундаментами современной Риги таится другой древний и существовавший в прежние века город, тайны которого и по сей день раскрывают археологи и историки, поэтому и сейчас мы можем лишь приблизительно создать картину, как выглядела Рига в стародавние времена. Одной из свидетельниц древних времен является река Ридзене, которую «проглотил» прогресс и жажда расширения города. Однако знающие люди и в наши дни могут заметить «Рижские расщелины» между домами Вецриги, где река не позволила строить дома, а под брусчаткой даже в наши дни видны места, где все еще бурлит вода.

Рыбаки на дамбе на Московском форштадте. 30-ые годы XX века. Фото: архив Гунара Арманса Верхнюю часть древней реки называли Спекюпе (Сальная река). Это был отток Даугавы, который протекал через песчаные дюны, делал дугу возле холма Куббе и шел параллельно нынешней ул. Лачплеша от ул. Маскавас. «Чтобы предотвратить затопление предместий, в конце XVI – начале XVII века вдоль нынешнего берега Даугавы параллельно улице Маскавас соорудили дамбу Инча», - повествует энциклопедия «Рига» (1988 год). Вскоре после этого река обмелела, а вскоре исчезла совсем. В свою очередь, в окрестностях нынешней ул. Авоту (Родниковая улица) приблизительно в это же время стали образовываться родники. Участок Спекюпе, который начинался от холма Куббе (возле Эспланады), называли Ридзене, Рига или уменьшительным именем – Ридзиня.

Возле нее еще в XII веке находилось древнее ливское поселение. Когда в эти края прибыл епископ Альберт, он также решил строить свой замок на берегу реки Ридзене, примерно там, где сейчас раполагается церковь святого Иоанна, выросшая из замковой капеллы. Там неподалеку, на территории нынешней площади Альберта, был порт, где причаливали корабли и лодки, а сама река была основательно широка – до 50 метров в том месте, где сейчас на ул. 13 Января создано шесть полос для движения транспорта. В старинных хрониках говорится, что берега реки были болотистыми, поросшими ольхой, где уже в то время водились бобры.

Почти в том месте, где сейчас по ул. 13 Января организовано движение по шести полосам, раньше было оживленное судоходство, т.к. в месте расширения Ридзене находился Рижский порт. Фото: shutterstock

Изначально рижане брали воду и в Ридзене, и в Даугаве, но, когда вокруг города была построена крепостная стена, колодцы стали рыть во дворах домов. Река Ридзене являлясь естественной защитой города изнутри. Во времена Средневековья и гораздо позже на окружающих Ригу крепостных стенах было построено около 30 башен, у которых с ходом времен менялись названия.

Выставка к 700-летию Риги, оставившая влияние на город в течение многих лет. В. Нейманя, А. Рейнберга и Э. Тоде спроектированная «Вецрига» - историческое видение мечты», макет Риги начала XVII в уменьшенном размере. Foto: Die Rigaer Jubiläums-Ausstellung 1901 in Bild und Wort: ein Erinnerungsbuch /hrsg. von M. Scherwinsky, Director der Gewerbeschule des Rigaer Gewerbevereins Возле самых больших из них были и ворота, напротив которых находился подъемный мост через защитный ров или Ридзене. Возле места впадения Ридзене в Даугаву находилась башня Марсталю – это было приблизительно на углу нынешней ул. 13 Января и ул. Краста. Это была самая укрепленная городская башня с цвингером (часть крепости между наружной и внутренней крепостными стенами), защищавшая Рижский порт в дельте Ридзене. В наши дни трудно даже себе представить, что это расширение в низовьях реки называли Рижским озером, глубина которого доходила до 5 метров – идеальная, естественная гавань. Берега реки были укреплены плетением и бревнами. Вдоль реки веками располагались дома кузнецов, кожевников и других ремесленников, в работе которых вода играла важную роль. Берег Ридзене был оживленным и очень шумным местом.



Гравюра. 1638 год. Фото: LNB

Заслуживают интереса и рассказы о рижанах, которые боролись с Ливонским орденом и епископом на рубеже XIII – XIV веков, поскольку одним из спорных объектов были и такие важные объекты как мосты через Ридзене. Мосты, которые были направлены, соотвественно, к епископскому и орденскому замкам – сейчас в Иоанново подворье (Яня сета) и Двор Конвента (Конвента сета) – неоднократно разорялись, а также блокировались бунтовщиками. «Несколько столетий назад мы бы стояли тут на правом берегу реки и смотрели бы на то, как рыбаки гребли бы на своих лодках, а у нас за спиной возвышалась бы городская крепостная стена», - рассказывает о Ливской площади в своем путеводителе о Риге Андрис Колбергс. На Ливской площади по проекту архитектора Аусмы Скуйини в начале двухтысячных годов была создана цветочная клумба, которая напоминает волны, имитирующие русло реки Ридзене.

Цветочная клумба на Ливской площади, имитирующая течение реки. Фото: Shutterstock

Когда во времена Латвийской республики в Риге планировали строить здание Почтовой сберегательной кассы, в 1939 году археологи взялись и за археологические исследования русла реки Ридзене возле нынешней галереи «Centrs» и на территории площади Альберта. Находок было много, среди прочих мелочей они нашли также и фрагменты так называемого Рижского корабля (сейчас его обломки хранятся в Музее истории Риги и мореходства).

Старый корабль, найденный в Риге во время раскопок (XII-XIII век) «Рижский корабль» (реконструкция архитектора Г.Янсона)

Это только лишний раз доказывает, что в эпоху Средневековья Ридзене была судоходной рекой, как минимум, на одном участке, который вел мимо Рижской крепостной стены. В Вецриге были найдены три фрагмента этого корабля, но так как большая часть русла реки к той поре уже давно была застроена, провести раскопки вдоль всей Ридзене не представлялось возможности, если только где-то бы не начали реконструкцию какого-нибудь здания. В 2009 году в Вецриге, на месте русла Ридзене также проводились раскопки, и тогда были обнаружены и другие свидетельства о жизни рижан в XIII и XIV веках.

Несколько столетий назад мы бы стояли тут на правом

берегу реки и смотрели бы на то, как рыбаки гребли бы

на своих лодках, а у нас за спиной возвышалась бы городская крепостная стена.

Ограничить и спрятать

С каждым веком, по мере того, как город расширялся, а жителей, как и ремесел, здесь становилось все больше и больше, дела у Ридзене шли все хуже – ее стали использовать в качестве сточной канавы, а берега стали все чаще засыпать, чтобы использовать под строительство. К XVIII – XIX векам от большой, шириной в несколько десятков метров реки Ридзене осталась лишь канава шириной 2 – 2,5 метра, которая уносила дождевые и сточные воды в направлении Даугавы, а где-то не было даже и этой ширины. В некоторых местах реку засыпали организованно, но и сами рижане «приложили руку», сбрасывая в нее отходы, ускоряя таким образом ее гибель. В этом не было ничего особенного, поскольку в Средние века и еще некоторое время спустя мусор оставляли и на улицах города ,и он образовывал культурный слой Риги, который и в наши дни составляет несколько метров (конечно, на это влияли также пожары, наводнения и другие события). Понемногу река засорилась, поэтому ее время от времени углубляли. «Во время углубления, к сожалению, они все перемешали. Здесь, например, более старые вещи находили на более высоком уровне, а новые - на нижнем», - рассказал газете «Diena» во время раскопок 2009 года археолог Улдис Калейс из ООО «Arhitektoniskās izpētes grupa».

Уже в XVII веке Ридзене стали ограничивать, делая ее более узкой, а из толстых стволов деревьев и досок создавали каналы, остатки которых археологи находили в нескольких местах Вецриги. Археолог и историк Андрис Цауне пишет, что этот канал был в ширину от двух до пяти метров. Возможно, в некоторых местах ширина достигала аж 8,7 метра. Позже был создан и подземный канал, который «увел» Ридзене под землю. Он начинался возле Пороховой башни, а его следы находили и в 80-х годах на ул. Кунгу, и в 2004 году на ул. Театра. Открытый канал снова появлялся дальше, уже перед впадением в Даугаву.

Приблизительный план, как Ридзене протекала через Вецригу.

Ширина подземного канала составляла примерно 1,7 метра. Позже доказательства об упомянутых каналах археологи нашли и в строительной яме возле галереи «Centrs» в 2004/2005 годах, пишет в энциклопедии «Древняя Рига» Марис Зунде. Канал Ридзене был уже обозначен в планах города XVII - XIX веков, но на них не указано, был ли он подземным (в системе сточных вод), или же нет, поскольку одинаково обозначены участки, которые, как известно, в 30-х годах XVIII века быо обостоен закрытый канал, и те, где можно обсуждать, были ли он открытым, пишет Зунде. Из-за нехватки информации о канале Ридзене до сих пор остается много вопросов – например, возможно, ширина открытого канала перед впадением в Даугаву могла составлять даже от 32 до 35 метров, потому что до 1710 года этот участок реки еще оставался судоходным. «Когда во время Великой Северной войны войска Петра Первого решили обойти Ригу, в устье Ридзене (открытый канал) с внутренней стороны земляных укрепелений прятались лодки и корабли», - пишет Зунде, ссылаясь на исследования Андриса Цауне и Виктории Бебре.

За неполные 200 лет река исчезла с городского ландшафта – в конце концов, когда в 1861 году сносили крепостные укрепления, открытый канал Ридзене засыпали. К тому времени от мусора и сточных вод он стал образцом антисанитарии и представлял опасность для здоровья рижан. Толщина культурного слоя в том месте, где была засыпана Ридзене, в наши дни составляет до 8 метров (в среднем по Вецриге - 3-5 метров). Где искать в наши дни? Ридзенская "расщелина", которая сохранилась в Вецриге между домами, во дворе Департамента имущества Рижской думы. Фото: DELFI В 60-х годах XIX века из центра Старого города по подземному каналу пытались выводить сточные воды, создав каменный подземный канализационный тонель. «В отличие от подземного деревянного канала он не пролегал рядом с ул. Ридзенес, в конце которой в XIX веке уже находились постройки, он находился под улицами Мейстару, Калею и Минстереяс» - пишет Зунде. Этот каменный отводной канал находился в расщелине между зданиями, куда можно было добраться во время очистки. Эти расщелины между домами хорошо заметны и в наши дни. В свою очередь, заглянув в правильный сточный колодец, который только в столице Латвии по понятным причинам старшее поколение называет «ридзини» («сток» – пояснение в Латышском толковом словаре), например, на ул. Театра, то и в наши дни можно слышать, как там бурлит древняя река. Однако речушка не была забыта окончательно, и были даже предприняты попытки каким-нибудь образом увековечить ее в ландшафте Риги. Например, в 1995 году архитекторы, историки и этнографы группы «Māja» вместе с фольклорным объединением «Skandinieki» провели шествие через Вецригу параллельно течению устья Ридзене, установив в некоторых местах четыре булыжника с надписью: «Rīdzene». Шествие началось на углу улиц Марсталю и Минстереяс и закончилось у Бастионной горки. В настоящее время сохранились две таблички.

Воздушный мост на ул. Ридзенес – импровизированная ссылка на некогда протекавшую реку. 1939 год.

Знатоки утверждают, что Ридзене все еще безмятежно течет под землей, под фундаментами домов и улицами Вецриги. Это также является причиной, почему некоторые подвалы в Вецриге затапливает и фундаменты проседают, а некоторые погреба остаются сухими, а фундаменты - основательными.