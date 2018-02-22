Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. В наши дни из-за прилегающей застройки это трудно заметить, но казармы Екаба на краю Вецриги – это самое длинное здание в старом городе. Однако в различных источниках под своим историческим названием «казармы Екаба» упоминаются совсем мало. Возможно, потому, что эти три длинных здания тесно связаны с военной историей XVII – XX веков, и очевидно, что подобные объекты окутаны ореолом таинственности. В советское время это был секретный объект. Сейчас это уже далеко не так, поэтому на этот раз мы больше расскажем о зданиях на границе Вецриги – казармах Екаба, а также об объектах, которые можно осмотреть в их окрестнотях.

Рижские истории: казармы Екаба

Самое длинное здание в Вецриге

В наши дни хорошо известные казармы Екаба находятся между располагавшимися здесь когда-то бастионом Смилшу и бастионом Екаба, которые вместе с куртиной (земляным валом) создавали исторически старейшую и самую значимую часть оборонительной системы Риги. Здесь находилась и одна из трех казарм в Вецриге, она - единственнная, сохранившаяся до наших дней. Как пишет в своей статье в журнале «Latvijas Arhitektūra» от 1995 года Илмарс Дирвейкс, в 1677 году здесь по обеим сторонам улицы располагались целые ряды домов – вдоль вала тянулись упомянутые 12 домов и одна казарма, которая находилась на бастионе Екаба. Позже здание было расширено, а казарму в ее нынешнем виде строили в период с 1776 до 1784 год. Интересно, что Рижский банк перед строительством даже провел опрос проживавших в домах напротив жителей, за какую сумму они готовы продать свои дома, предупредив, что по мере того, как будет увеличиваться количесво солдат, жизнь здесь станет менее удобной (документ от 23 октября 1772 года).

У новой казармы была типичная планировка, а каждая казарма состояла из трех секций. В центре находилось помещение, напротив которого возле стены располагалась кухня, а с обоеих сторон коридора были комнаты для проживания солдат. По периметру комнаты на высоте 1, 7 метра были установлены нары с лестницей, пишет Дирвейкс, добавляя, что туалеты, скорей всего, изначально были переносными и находились в комнате. Только в 1828 году по проекту архитектора Грена удобства разместили в проходных зданиях. Фрагмент рекламы начала 90-х годов XX века: квартиры класса люкс, созданные в казармах. В рекламе использован старый рисунок с изображением казарм Екаба, на котором видно, как они выглядели в XIX веке. Частично здания казарм видны на рисунках Иоганна Фридриха Броце, датированных концом XVIII века, а на рисунке фасада здания в 1823 году видны и три корпуса с небольшими промежуточными постойками. В то время там размещались около 1000 человек, сообщает в своих исследованиях историк Гунта Минде. Изначально фасад напротив нынешнего бульвара Зигфрида Анны Мейеровица закрывал оборонительный вал, и построенный здесь в наши дни подземный гараж – это очень подходящий и остроумный мотив, который является отсылом к древним укреплениям. В свою очередь, под казармами по всей их длине построили сводчатую галерею. С 1858 по 1860 годы защитные валы были снесены, а на северном фасаде сделали окна, приспособив помещения для квартир и проведения выставок. Также была создана двухэтажная пристройка, в которой с 1907 года располагалась Городская школа торговли, а в подвалах продавали дрова.



На рисунке фасада здания в 1823 году видны

три корпуса с небольшими промежуточными постойками.

Станция скорой помощи

Интересно, что в царские времена в длинных помещениях казарм Екаба располагалась и станция скорой помощи, которую открыли в 1904 году. «Город безвозмездно предоставил станции помещения, фельдшеру и одному носильщику – квартиры, покрывал им коммунальные платежи, а для лошадей и транспортных средств нашли место в пожарном депо», - пишет в своей книге «Памятники истории медицины» Арнис Виксна.

Дверь, которая в начале XX века вела на первую в Риге станцию скорой помощи. Фото: DELFI

Тут был кабинет врача, а также комната для операций и перевязок. Вызовы принимали по телефону, и бригада выезжала в течение двух минут – в распоряжении станции были две кареты и одни сани на зимнее время. Когда в Риге, на вагонном заводе начали строить автомобили, в 1912 году на станции появилось авто скорой помощи, которое, правда, уже через несколько лет мобилизовали для военных нужд, поэтому медики снова вернулись к гужевому транспорту. В 1919 году, когда власть находилась в руках большнвика Петериса Стучки, в Риге царил голод, и лошадей скорой помощи съели, а вскоре пришел конец и самой станции в казармах Екаба.

Свадьба Скайдрите и Константина Армансов. 22 января 1940 года. Церемония состоялась в ЗАГСе, который располагался в казармах. Фото: личный архив Гунара Арманса Рижское отделение ЗАГСа в казармах Екаба (вид со стороны бульвара Бастея). Фото: Робертс Йохансонс,VVKFFDA

В 1935 году по проекту архитектору Круминьша в зданиe казармы, которое было обращено к бульвару Зигфрида Анны Мейеровица, реконструировали и открыли там Рижский городской ЗАГС. Некоторое время там также работало и бюро по трудоустройству, а в 30-ые годы, когда была безработица, возде здания выстраивались длинные очереди – это нашло свое отражение в советских фильмах о том, как рабочему люду было трудно в «буржуазные» годы.

Расчистка территории, предусмотренной под строительство Военного музея. Январь 1937 года. Фото – Робертс Йохансонс. Архив Музея истории Риги и мореходства.

Тайна и возрождение

В 1940 году в трех корпусах казарм Екаба располагались также Польская средняя школа и Польская основная школа, Статистическое бюро, Управление опеки для пострадавших в войне и инвалидов, Отдел по выдаче трудовых книжек, бюро по трудоустройству, торговля дровами Я. Фогелиса, а после войны помещения передали названной в счесть адмирала Нахимова военно-морской школе, пишет Дирвейкс. В 40 – 50-х годах с казарм сняли черепичное покрытие, заменив его на плоский шифер, но в наши дни казарменным крышам вновь вернули их исторический облик.

V Позже, до 1990 года, здесь находился институт проектирования «Военпроект», и все материалы об этом учреждении были засекречены. Когда в 1993 году Советская армия оставила казарменные помещения, их состояние охарактеризовали как катастрофическое. Поэтому после исследований в 1995 году началось восстановление – заказчиком выступала фирма-арендатор здания - SIA «Intersource Baltic», которая принадлежала Солу Букинголтсу, а генеральное проектирование было доверено бюро «Sarma & Norde».

После восстановления здесь многократно в Праздники Риги устраивали самые длинные праздничые столы в городе. В сводчатых погребах казарм в наши дни располагаются различные бары, в которые можно зайти с ул. Торню. В свою очередь, на высоких этажах была мысль открыть художественный музей или гостиницу, но этот замысел так и не осуществили – здание разделено на маленькие помещения, где сейчас размещаются офисы, магазины, выставочные залы и другие учреждения.

Рождественское оформление на ул. Торня напротив казарм Екаба. Рига, зима 1997 года. Автор: Гунтарс Григалис. Фото из Латвийского государственного архива кинофотодокументов

Мюнхгаузен в Риге

Нельзя не упомянуть и еще один интересный факт о казармах Екаба – в середине XVIII века тут проживал и знаменитый рассказчик – барон фон Мюнхгаузен. Большая часть его военной карьеры связана со службой в Риге. О том, как ему здесь жилось, свидетельствует сохранившееся письмо матери, датированное 1740 годом, в котором он пишет, что чувствут себя здесь счастливым, а известные в обществе господа и дамы оказывают ему любезность. Также сохранилось и письмо, датированное 1741 годом, в нем он пишет о том, что для освещения конюшни требуются свечи. В этом случае речь идет о зданиях, которые в то время находились в самом конце казарм Екаба, примерно в том месте, где сейчас располагается отель «Pullman» (в память об этом факте в зале на первом этаже отеля установлена скульптура лошади). Отель “Pullman”, где когда-то располагались конюшни.

Как отмечается в хронике Питера Шифельбейна, в 1744 году Мюнхгаузен вместе с 20 кирасирами и одним трубачем был назначен охранять принцессу Иоганну Елизавету и ее дочь Софию, которая впоследствии стала российской императрицей Екатериной Великой. По пути в Петровский замок с 26 по 29 января они гостили в Риге и жили напротив церкви святого Петра. Позже София признавалась, что за все время своего путешествия нигде ее не принимали и не заботились о ней так хорошо, как в Риге. Наверное, это происходило и благодаря доблестной охране. Мюнхгаузен со своими людьми на лошадях проводили ее из Риги, пишет в журнале «Латвия» Гунарс Пакалнс, ссылаясь на изданную в Швеции статью Андрея Йохансона «Самый великий лжец в Видземе». О том, что в это время он познакомился со своей невестой Якобиной, свидетельства нашлись только в известной пьесе Мартиньша Зивертса «Свадьба Мюнхгаузена», но правда и то, что уже в начале февраля 1744 года барон попросил отпуск и уехал в Лиепупе, чтобы сочетаться с дочерью владельца усадьбы из Дунте.

Могла бы появиться Ратуша

Один из эскизов задуманной ратуши. Этот проект ратуши в конце XIX века подала на конкурс Берлинская группа архитекторов, авторы идеи задумали ее возвести на углу бульвара Бастея и ул. Торня. Фото из книги Я. Лейниекса «Рига, которой нет»

Интересно, что на рубеже XIX – XX веков, на перекрестке ул. Торня и бульвара Бастея (ныне – бульвар Зигфрида Анны Мейеровица) собирались возвести внушительное здание для нужд городской думы, чтобы ничто больше не напоминало в Риге о символе немецкого городского рата. Был даже объявлен международный конкурс, победителем которого стал проект финских архитекторов, предусматривающий строительство здания в неоготическом стиле с внушительной башней – дом напротив Бастионной горки, высота которого превышала бы в два раза здание Художественной академии, трудно себе представить даже в наши дни. На конкурс были поданы также и другие проекты, но настолько большое здание на таком узком месте создало бы проблемы для движения транпорта, возникли бы, как и в наши дни, проблемы с автостоянками, поэтому, вполне возможно, что вследствие неубедительного выбора места проект был предан забвению, пишет в своей книге «Рига, которой нет» Янис Лейниекс.

В годы независимости Латвии появилась идея снести казармы Екаба, а в Латвийском музее архитектуры даже хранятся рисунки, на которых отражены замыслы возвести здесь и театр, и пассаж, и гостиницу.



Был объявлен международный конкурс - победителем

стал проект финских архитекторов, предусматривающий строительство

здания в неоготическом стиле с внушительной башней

Крест и рыцарь

В январе 2016 года небольшая площадь между улицами Торня и Смилшу, а также бульваром Зигфрида Анны Мейеровица была названа площадью Баррикад, в память о событиях, которые разворачивались в Риге 13 – 27 января 1991 года.

Основание скульптуры рыцаря над артезианским колодцем – на оригинальном месте напротив Бастионной горки. 20-ые годы XX века. Фото: Zudusī Latvija Скульптура рыцаря во дворе дома номер 3 по ул. Вальню. Фото: DELFI

Интереса заслуживает рассказ об артезианском колодце, который как-то нашли здесь, а также о скульптуре Золотого рыцаря. Она была установлена здесь в 1895 году, а в 20-ые годы XX века ее убрали, и ее оригинал хранится в Музее истории Риги и мореходства. Однако история на этом не закончилась, потому что бизнесмен Евгений Гомберг, финансировавший в начале этого века изготовления ряда копий исторических памятников, в том числе, и Золотого рыцаря, хотел установить его на прежнем месте. Однако ему не дали разрешение. В 2005 году Гомберг установил колонну со скульптурой немного дальше – во дворе принадлеащего ему дома на ул. Валню, 3, а на основании колонны прикреплена табличка с надписью, в которой содержится ирония в адрес принимавших такое решение: «Садовых гномиков или фламинго, или каких-то полководцев, или все равно кого, частное лицо может ставить в своем личном дворе или саду». 2 июля 2002 года, президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга об открытии памятника генералу-фельдмаршалу князю Михаилу Барклаю-де-Толли, преподнесенного меценатом Гомбергом в дар Риге».

Исторический киоск Стоит отметить, что на краю небольшой площади Баррикад располагается и исторический киоск – таких в Риге в 20-е годы прошлого века было много, но остался только этот один. Армянский крест (хачкар) В свою очередь, если подняться по ступенькам наверх, можно увидеть открытый в 1990 году армянский крест (хачкар), который был установлен в память о геноцице армян на территории Османской Турции в 1915 – 1916 годах.

Историческая оборонительная стена

Руководствуясь умной мыслью, в начале XX века городские планировщики создали вокруг казарм Екаба место, где можно увидеть исторические свидетельства сразу трех войн. Пороховую башню, сохранившуюся с XVII века, о чем мы отдельно расскажем в одной из очередных историй цикла «Рижские маршруты», в качестве свидетельств XVIII века – казармы, а по левой стороне, если идти со стороны Бастионной горки, виден восстановленный фрагмент стены с башней Рамерса, которую отреставрировали в 80-х годах XX века польские специалисты.

Фото: shutterstock

Здесь хорошо видно, как в следствие множества пожаров, войн и наводнений поднимался и уровень улиц в Риге. Здесь также установлена одна из исторических пушек – когда их больше не использовали для обороны города, в качестве столбиков, ограничивающих движение их закапывали у домов в Вецриге. Несколько десятков зарыто у Ратуши, но после Второй Мировой войны и в советские времена осталось лишь несколько пушек.

В исторический дом номер 11 по ул. Торня, где находится Союз архитекторов, встроена еще одна одна из оборонительных башен Риги – полукруглая башня Юргенса. Именно от этого дома можно лучше всего видеть, как когда-то город закрывала защитная стена и возле нее жались маленькие домики.











Шведские ворота и палач

Здесь же рядом располагаются и Шведские ворота, которые еще в XVII веке были сделаны лишь для проезда через стену, которая соединяла казармы Екаба и город, а не считались официальными городскими воротами. Когда их построили, казарм там еще не было. Была там только стена, за которой располагался защитный вал и оборонительный ров. Каждый вечер ворота закрывались и с утра открывались снова, а ключи от них хранились в Ратуше.

Шведские ворота со стороны улиц Трокшню и Алдара. Когда-то это была городская окраина, где собиралась не самая лучшая часть общества, поэтому здесь всегда было шумно. Фото: Shutterstock

С этими воротами связана и одна легенда. Когда-то дочкам бюргеров строго-настрого запрещалось встречаться с военными, однако некая юная дама и бравый шведский солдат очень приглянулись друг другу. И каждый раз, когда он стоял в карауле у ворот, девушка ходила к нему на свидание. Однако служивого перевели в другое место, и на пути к нему девушку перехватили. В качестве наказания и устрашения других рижанок ее замуровали в воротах. Еще и в наши дни, тихими вечерами, когда проходите у ворот, можно услышать шепот: «... и все-таки я люблю тебя». Ну, а тот, кто это не слышит, тот сам никогда не любил.

Угол улиц Алдару и Трокшню – в этом маленьком домике проживал Рижский палач. Фото: Zudusī Latvija

Если выйти из ворот на ул. Трокшню, по правой стороне можно увидеть небольшой домик – это дом рижского палача. Эта должность передавалась по наследству, и хотя она не была особо уважаемой, в ней существовала необходимость. Как видим, палач жил на самой окраине города, но, когда требовались его услуги, палач находил у маленького окошка знак (черную перчатку), что означало, что нужно идти на работу. В его обязанности входил также и вывоз из города «золота», что он и делал со своими помощниками. Должность городского палача была упразднена только в 1863 году.

Bilžu avots

Bilžu avots