Гунара Астру арестовали и осудили в 1961 году. Его осудили за антисоветскую агитацию и пропаганду, а затем за предательство и шпионаж, поскольку в 1958 году Астра познакомился и после этого неоднократно встречался с двумя сотрудниками посольства США, а также вел переписку с проживающей в США латышкой Гайдой Приедите. За эти нормальные с позиции нашего времени вещи его приговорили к 15 годам колонии строгого режима в Сибири. Как рассказывает его брат Леон, там ему пришлось провести весь срок с точностью вплоть до последнего дня. После ссылки он вернулся на Луцавсалу. Именно здесь в 1983 году провели второй обыск, и Гунарс был арестован и сослан во второй раз. Его «преступление» - хранение и распространение нескольких запрещенных книг… Астра не предал свои убеждения и не сдал ни одного человека, власть его не простила и опять на долгие годы сослала, как рецидивиста, в тюрьму строгого режима. Под давлением Запада в 1988 году его досрочно освободили, и он решил вернуться домой, но уже совсем скоро, по пути в Ленинград, Гунарс Астра заболел гриппом, от осложнений которого скончался. Однако многие до сих пор считают, что его отравили по приказу спецслужб.