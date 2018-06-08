Луцавсала, если можно так выразиться, это город в городе – остров находится совсем близко к центру Риги, однако отделен естественной преградой и скрыт от посторонних глаз, правда, там все же теплится жизнь. Никто не помешает прогуляться и осмотреть колонию цветущих огородов, дойти до памятника на холме, напоминающего православную церковь и установленного в память о павших в Северной войне воинах, остановиться возле памятной доски диссиденту и защитнику прав человека Гунару Астре в том месте, где он раньше жил. Но люди в большей степени приезжают сюда, чтобы провести время на другой стороне от Островного моста, где летом и зимой можно найти много активных видов отдыха и всевозможных развлечений. В этом рассказе «Рижских маршрутов» мы постараемся поглубже заглянуть в суть и историю острова.
Глубокое, судоходное русло Даугавы возле Риги идет по правому берегу реки, а левый берег был мелким и низменным, поэтому по весне регулярно затапливался и однажды вода доходила аж до Торнякалнских дюн. Усилия людей обуздать Реку судьбы долгое время не увенчивались успехом, и Даугава снова и снова выкидывала новые трюки – именно таким образом до XIX века появились и изменялись все известные острова на Даугаве. Например, на картах второй половины XVII века указаны острова, из которых сегодня можно отыскать лишь несколько. Даже если на каком-то из них и располагалось какое-нибудь одинокое хозяйство, часто половодье уносило его, как щепки.
План Риги, 1885 год. В левом нижнем углу Луцавсалы видна длинная полоса земли. Это Юмправсала, которая еще не полностью связана с Луцавсалой. Карта из архива садового товарищества Jumpravsala.
Островитяне исторически были «не немцами», то есть - латышами. Это были освобожденные от крепостничества жители городов или же беглые из Видземе, Курземе, Литвы, Польши и даже центральной России. Поэтому город не особо заботился об их благополучии. Немного другая ситуация сложилась на Юмпарвсале, которая в наши дни формирует дальний край Луцавсалы – там уже со Средних веков находился овощной сад сестер-монахинь цистерианского ордена. Свое название остров получил именно от монахинь или юмправ (дев, девушек). Там же уже позже стали выделять небольшие огороды горожанам – в те времена они назывались капустными садами, поскольку именно этот овощ произрастал там главным образом. Председатель садоводческого товарищества «Юмправсала» Расма Гриня, которая трудится тут уже с детства – конца 40-х годов – считает, что можно даже документально доказать, что на Юмправсале находятся старейшие сады в Европе. Сейчас официально самыми старыми считаются сады в Англии.
Чтобы удержать рижан от пьянства и «пагубного влияния социализма», в 1907 году на Юмправсале впервые официально стали выделять землю под огороды, которые затем отдавали рижанам. Первый огород для своей семьи попросил Эрнест фон Рот, говорится в сборнике статей к 10-летию Латвийской Республики. Уже в 1920 году здесь были зарегистрировано 619 огородов, в настоящее время у товарищества осталось 350 огородов, рассказывает Расма Гриня. Однако то огородное хозяйство, которое мы знаем в наше время, появилось тут в советское время – в 1947 году.
В этом году, 16 июня на Луцавсале, СТ «Юмправсала» будет отмечать 111 лет со дня появления Рижских семейных огородов – там пройдут выставка и торжественные мероприятия. Интересно, что многие растущие здесь яблони могут быть старше 100 лет, поэтому госпожа Гриня надеется, что ей удастся добиться того, чтобы они официально были признаны старейшими деревьями, которые запрещено спиливать, а также планирует сделать информационные таблички, чтобы каждый желающий мог бы узнать, где в Риге можно найти старейшие плодовые деревья.
Вид с Луцавсалы на центр Риги. Середина 1950-х. Фотограф - Вилис Ридзениекс. VRVM 94671/292
Если обратиться к истории, то следует сказать, что Луцавсала появилась в результате слияния нескольких маленьких островков. После очередного половодья 1670 года, когда Даугава поменяла русло, рижане испугались, что такой важный для города порт может слишком обмельчать. И тогда на помощь позвали «водных дел мастеров» из Германии – Екаба Йоста, которого также знают как создателя Рижского водопровода, и Руперта Бинденшу, который занимался восстановлением сгоревшей башни церкви Петра и церкви Иоанна. Им поручили укрепить берега реки. Но это было не так уж и легко, и Даугаву более-менее удалось обуздать лишь в XVIII веке, сообщает в путеводителе по Риге Андрис Колбергс. Однако наводнения продолжались и позже, до XX века. Леон Астра, который эпизодически проживал здесь с детства, рассказывает, что примерно 12 лет назад он был удивлен оказавшейся у него во дворе Даугавой, воды которой поднялись так высоко, что он не мог уехать на работу на машине.
На изображении виден остров Закюсала, Луцавсала и мель Казу. Во время создания изображения Закюсалу называли островом Фридриха, а часть Луцавсалы у левого берега Даугавы - Юмправсалой. Аэрофотосъемка сделана в 1920-х, "Исчезнувшая Латвия"
Существенные изменения в конфигурации островов Даугавы произошли в конце XIX века, когда на ответвлении реки установили дамбы, а главное русло сузили с помощью специальных дамб, а также углубили фарватер. Так из мелких, низменных островков образовались Закюсала, Луцавсала, Кундзиньсала, Кипсала. Исследователи, оценив проделанную работу, пришли к заключению, что на стыке XIX-XX веков здесь был один из сложнейших и устойчивых с точки зрения безопасности гидротехнических комплексов в мире, который создавали голландские, шведские, английские, польские, русские, французские и, конечно, латышские инженеры и строители.
Дальнейшие изменения в конфигурацию островов внесло и строительство гидроэлектростанций.
Представление о том, как Луцавсала выглядела примерно 100 лет назад, дает статья в Латышском словаре конверсаций. «Поскольку большая и низменная часть острова по весне затапливается, ее используют для пастбищ, здесь также есть луга, с которых летом снимают по два урожая сена. А на высокой части острова – северо-восточной – вдоль берега Малой Даугавы разместились 10-11 небольших хозяйств, самым больших из которых является усадьба Луцавсалас. Хозяйство преимущественно из дерева, построено на фундаменте высотой в 1-2 метра (против наводнения), снаружи обнесено высоким забором из досок. Возле домов растут лиственные деревья и небольшие овощные садики с капустой, картошкой и свеклой. Основной источник существования владельцев домов – молочное хозяйство, поскольку на острове хорошие луга и пастбища, а доставка молочных продуктов на рижские рынки весьма удобна (на Луцавсале около 150 коров). Арендатели получают прибыль на Рижской Даугавмальской лесопилке, на Закюсале, а также рыбачат на Даугаве. Всего на острове проживают около 100 человек. Сообщение Луцавсалы с берегом налажено со стороны Пардаугавы от улицы Оскара, откуда через Биекеньгравис построили каменную дамбу с мостом. Кроме того, на Закюсалу и в Ригу можно добраться по Даугаве на лодке».
Островной мост построили здесь только в конце 70-х годов. Тогда здесь располагались Бюро участка строительства моста и производственная инфраструктура, вспоминает Леон Астра. С появлением моста попасть на Луцавсалу стало значительней легче.
Усадьба на Луцавсале, 1984 год. Жилой дом усадьбы построен в конце 18 века, позже существенно перестроен. В 19 и 20 веках усадьба, как и вся территория Луцавсалы, была собственностью семьи Леонтьевых. С 1902 года стала принадлежать городу Риге. Фото: "Исчезнувшая Латвия"
До основания Латвийской Республики городу принадлежали только земли Юмпрасалы, которые официально считались частью Пардаугавы. Остальная часть Луцавсалы исторически считалась усадьбой вольных рыцарей – территория общины Акменьсалас. До заката рыцарского ордена в 1559 году эти земли принадлежали Ливонскому ордену. В XVII веке на одном из маленьких островов, которые сейчас образуют Луцавсалу, проживал Клаус Луцав (von Lutzau), от его фамилии и появилось нынешнее название острова (Lutzausholm).
Во время Северной войны, в битве при Даугаве, в июле 1701 года шведы под командованием капитана Вольмара фон Шлиппенбаха окружили гарнизон русской армии. Около 400 солдат, которые закрепились на острове и охраняли путь в Ригу, пали во время сражения. Погибших воинов похоронили тут же на братском кладбище на Луцавсале. В 1891 году генерал-губернатор Видземе Михаил Зиновьев издал указ установить в память о погибших воинах памятник высотой шесть метров в форме православной церкви. В настоящее время это самый значимый для исторического осмотра объект на Луцавсале, а возле Даугавы – купальня. После восстановления независимости Латвии каждый год летом здесь проводятся памятные мероприятия.
Памятник 400 русским воинам, павшим на Луцавсале во время Северной войны. Построен в 1891 г. Фото - 1932 г. Фотограф - Робертс Йохансонс. VRVM 122412/1
В свою очередь, в 1919 году за центром Риги с Луцавсалы наблюдала армия Бермондта, однако дальше его войскам прорваться так и не удалось.
В 1944 году с Луцавсалы Ригу обстреливали немецкие войска, а красная армия в том же году обустроила там аэродром, сообщает портал «Rīgassalas.lv». Правда, Астра немного сомневается в существовании аэродрома, но вспоминает: «На ближайшем лугу приземлился истребитель Военно-воздушных сил СССР, пилот которого – молодой парень в тулупе из овчины - хотел поселиться в нашем доме. Выглядело так, что отказ бы он не принял, поэтому пришлось согласиться. Спустя несколько дней он также быстро исчез вместе с самолетом. Казалось, что парень просто придумал наблюдать за воздушными боями с земли».
И усадьба Луцава, и растущие перед ней огромные липы, которым присвоен статус редких деревьев, все еще стоят на своих местах. К сожалению, здание старой усадьбы находится в плачевном состоянии. После Второй Мировой войны здесь одновременно проживали до 14 семей советских солдат, вспоминает житель Луцавсалы Леон Астра, который, как и его братья Гунарс и Харийс, провел здесь детство. Конечно, такое большое количество людей, живущих вместе, в скором времени «прожили» дом. В те времена в усадьбе был даже магазин. Еще и сейчас в здании есть квартиры, но недавно здесь случился пожар, который еще больше повредил и без того разрушающийся дом, а часть крыши пришлось затянуть синей пленкой.
Дом семьи Астры на Луцавсале. Фото: семейный архив Астры
Луцавсала это еще и место, где в детстве и после первой ссылки жил защитник прав человека, диссидент и борец за идеи независимости Латвии Гунарс Астра, жизнь которого разрушила советская власть.
Дом на Луцавсале в 1909 году построил дедушка, рассказывает его брат Леон Астра. Во времена его детства здесь все выглядело иначе, было много коров и пастбищ, а в школу в Пардаугаве можно было пройти по мостику через Биекеньгравис. Позже в центр Риги раз в час курсировал кораблик – женщины везли на рынок дары Луцавсальских огородов. В семидесятые все это стало угасать.
Гунара Астру арестовали и осудили в 1961 году. Его осудили за антисоветскую агитацию и пропаганду, а затем за предательство и шпионаж, поскольку в 1958 году Астра познакомился и после этого неоднократно встречался с двумя сотрудниками посольства США, а также вел переписку с проживающей в США латышкой Гайдой Приедите. За эти нормальные с позиции нашего времени вещи его приговорили к 15 годам колонии строгого режима в Сибири. Как рассказывает его брат Леон, там ему пришлось провести весь срок с точностью вплоть до последнего дня. После ссылки он вернулся на Луцавсалу. Именно здесь в 1983 году провели второй обыск, и Гунарс был арестован и сослан во второй раз. Его «преступление» - хранение и распространение нескольких запрещенных книг… Астра не предал свои убеждения и не сдал ни одного человека, власть его не простила и опять на долгие годы сослала, как рецидивиста, в тюрьму строгого режима. Под давлением Запада в 1988 году его досрочно освободили, и он решил вернуться домой, но уже совсем скоро, по пути в Ленинград, Гунарс Астра заболел гриппом, от осложнений которого скончался. Однако многие до сих пор считают, что его отравили по приказу спецслужб.
Возле дома на ул. Луцавсалас, 30, где жил Астра, в 2014 году при поддержке организации «Daugavas Vanagi» была открыта изготовленная Эдвином Круминьшем и Рижским агентством памятников памятная доска. На ней выбиты фрагменты его последнего слова на суде в 1983 году: «Я верю, что эти времена исчезнут, как бред. Это дает мне силы стоять здесь и дышать. Наш народ много страдал и поэтому многому научился, он переживет и эти темные времена». Сейчас в этом доме проживает его брат Леон. Когда в доме закончится ремонт, брат хочет создать здесь мемориальное памятное место Гунара Астры.
За последнее десятилетие Луцавсала существенно изменилась и в настоящее время заняла нишу уголка рекреации, пишет на портале самоуправления главный архитектор Риги - Гвидо Принцис. Развивается парк отдыха, возник благоустроенный и очень популярный у рижан пляж, работает детская площадка, кафе и вейк-парк. Здесь уже проходят и множество культурно-развлекательных мероприятий.
Стоит отметить, что в свое время было много идей возвести здесь грандиозные здания, включая хоккейный холл для Чемпионата мира, который проводился в Риге в 2006 году. Однако сейчас здесь идет активное развитие зоны отдыха на открытом воздухе. На ул. Луцавсалас, 45 продолжает работать и спортивная гребная база.
Сад экообщины Луцавсалы. Фото: www.lucavsala.org
Заслуживает интереса и существующая здесь Луцавсалькая эко-община, в садоводстве которой организуют и проводят различные творческие мероприятия, также здесь выращивают и овощи.
Цель общины – создать самодостаточный творческий квартал, привлекая местных жителей и организуя культурные, развлекательные и образовательные мероприятия, а также проявлять свою деятельность и в других отраслях, говорится в профиле общества в соцсети «Facebook». Вместе с активистами эко-общины можно отправиться на экскурсию по огородам Луцавсалы. Информацию о точном времени экскурси1 также можно узнать в соцсети «Facebook».
Прекрасный рассказчик, очень много знает об истории рижских домов и улиц. В прошлом - инспектор Агентства защиты памятников.
Журналист, редактор проекта Tūrisma Gids.
Видеооператор, DELFI TV.