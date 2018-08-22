1 сентября Юрмала приглашает на праздник в Каугури

Уже четвертый год подряд Юрмала приглашает отпраздновать начало сентября в Каугури – 1 сентября город-курорт будет отмечать праздник Каугури.

На мероприятии, знаменующем начало осени, можно будет насладиться экстремальным велошоу, юмористическим стендап-представлением, а также посетить разнообразные развлечения для детей и молодежи. В завершение праздника – красочный салют. Вход на все мероприятия свободный.

В этом году праздник Каугури пройдет по адресу Талсу шоссе, 40. Праздник начнется уже в 13.00.

Перед началом вечернего концерта на большой сцене в 18.30 посетителей порадуют своим выступлением юрмалчанин Жанис Павловскис и Арвис Рейкс из хип-хоп объединения Olas. Вечернюю концертную программу в 20.00 уже по традиции откроет певец Интарс Бусулис и Abonementa orķestris, который во время праздника споет как любимые слушателями, так и новые композиции. Впервые в Каугури выступит обаятельная украинская певица Ёлка, которая выйдет на сцену в 21.30 вместе с коллективом музыкантов в составе 11 человек.

Foto: Publicitātes attēli

В 17.30 посетители праздника в Каугури смогут посмотреть стендап-представление сообщества Comedy Latvia. Молодежь и поклонников экстремальных видов спорта будет развлекать лучшая команда велошоу в странах Балтии – Greentrials, которая объединяет самых сильных спортсменов BMX, вело- и мототриала. На экстремальном велошоу выступят представители BMX freestyle, BMX flatland и велотриала, которые будут удивлять Каугури в течение двух захватывающих шоу, которые пройдут в 14.00 и 16.00. Также посетители смогут испытать тренажер для космонавтов, покачаться на трехмерных качелях и принять участие в других захватывающих аттракционах на протяжении всего дня.

Художник по граффити Холис (Виестурс Холендерс) будет создавать объект среды – стену граффити "Я ♡ Каугури" ("Es ♡ Kaugurus"). Любой желающий сможет принять участие в создании граффити, тем самым создав уникальное произведение искусства.

Представления Театра кукол, эксперименты от Zili brīnumi и творческие мастерские

Семей с детьми во время праздника порадует передвижной Лиепайский кукольный театр "Маска", представив музыкальные театральные постановки "Волшебная флейта" и "Приключения Клинькиша". Во время представлений будет много кукол и маленьких смешных зверей и птиц, а также всем известные и доселе незнакомые сказочные персонажи. Развлекательно-образовательный центр Zili brīnumi приглашает принять участие в экспериментах с сухим льдом и жидким азотом, а также в других захватывающих развлечениях для детей и взрослых.

Во время праздника также выступят творческие коллективы Юрмалы с театральными, песенными и танцевальными представлениями, которые Вы сможете посмотреть с 13.00 до 17.30.