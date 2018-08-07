10-11 августа в Юрмале состоится ночная экспедиция для детей "Не рассказывай сказочки!"

Ночная экспедиция по сказкам для всей семьи "Не рассказывай сказочки!" произайдёт 10 и 11 августа в Юрмале, в Лесопарке Дзинтари с 20:00 до 00:00.

Во время ночного путешествия вы сможете попариться в Заячьей баньке, попробовать сладости на ярмарке Гномиков, залезть в Cонную медвежью берлогу и узнать секреты Черного черта. А также стать Сороконожкой, поучаствовать в шабаше Ведьм, отправиться в сказочное путешествие теней, бить в барабаны на Громовой горе и увидеть что было бы будь у Латвии свой космический корабль.

Это всё вместе с латвийскими художниками: Иевой Маурите, Агнесе Буле, Анной Ванагой, Мартиньшем Даболинем, Иваром Майлитом. 10 августа с 20:00 до 0:00 будет работать студия записи Колыбельных песен.

A 11 августа в 22:30 состоится Детская дискотека под открытым небом, в которой примут участие детская вокальная группа "Кукушечка", Адрианс Кукувас, Адрия Сильва Кукуваса, Робертс Гобзыньш, Микс Дукурс, Юрис Каукулис, Майя Аукшмукста и Адель.

Не забудь карманный фонарик чтобы во мраке ночи найти дорожку в сказку.

Вход бесплатный.