11 и 12 августа в Тервете устроят нападение на деревянный замок и рыцарские бои

Delfi Turgid
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11 и 12 августа в Тервете устроят нападение на деревянный замок и рыцарские бои
Foto: Publicitātes foto

В грядущие выходные, 11 и 12 августа, в Тервете уже в 15-й раз пройдет Праздник Земгале. Гостей ждут во дворе деревянного замка Тервете и на эстраде рядом.

11 и 12 августа в Тервете устроят нападение на деревянный замок и рыцарские бои
Foto: Publicitātes foto

Тема праздника в этом году — кольцо Намейсиса. Поэтому логично, что во дворе замка будет установлен шатер, в котором всем желающим покажут быт и предметы, характерные для стран Балтии в IX-XIII веках.

В субботу пройдет турнир балтийских народов и рыцарей ливонского ордена и турнир по стрельбе из лука, а в воскресенье — демонстрационные бои рыцарей и "нападение" на Терветский деревянный замок.

11 и 12 августа в Тервете устроят нападение на деревянный замок и рыцарские бои
Foto: Publicitātes foto

Посетители смогут пострелять из лука и принять участие в конкурсе "Земгалы в древности", особые мероприятия запланированы и для детей, они также приглашаются осмотреть Кроличий городок.

Вход платный, в плату включена и возможность осмотреть замок. Праздник начнется в час дня с шествия участников из замка, потом начнется концерт с участием латвийских групп и хоров, а также белорусских гостей — Lity Taler. Концерт, к слову, будет бесплатным, а еще рядом будет работать базарчик.

11 и 12 августа в Тервете устроят нападение на деревянный замок и рыцарские бои
Foto: Publicitātes foto

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Delfi Turgid

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