16 февраля латыши и эстонцы смогут бесплатно приехать в Литву

В связи с тем, что 16 февраля Литва будет праздновать столетие восстановления государственности, латыши и эстонцы получат возможность бесплатно приехать в Вильнюс. Такую возможность им обещает предоставить международная автобусная компания Ecolines.

По одному автобусу столетия с Таллинской автобусной станции отправится в полночь 16 февраля, а с Рижской станции - немногим после четырех утра, сообщила в четверг координатор программы празднования столетия восстановления государства Неринга Вайсброде.

"По случаю восстановленной Литвы мы хотим пригласить братьев и сестер из Балтии праздновать вместе. Все вместе, как во время Балтийского пути", - сказано в сообщении.

Прибывающим латышам и эстонцам организаторы предложат посетить различные мероприятия, например, церемонию поднятия трех балтийских флагов рядом с президентским дворцом, концерт на Кафедральной площади, или шествие "пути государственности" по Старому городу Вильнюса.

В годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, 23 августа 1989 года два миллиона литовцев, латышей и эстонцев образовали живую цепь, взявшись за руки на акции "Балтийский путь". Живая цепь протянулась на 650 километров от башни Гедиминаса в Вильнюсе до Башни Длинного Германа в Таллине.