16 и 17 июня на озере Лубанас впервые пройдут Дни путешественников

Delfi Turgid
Оставить комментарий
16 и 17 июня на озере Лубанас впервые пройдут Дни путешественников
Foto: F64

В предстоящие выходные (16 и 17 июня) на самом большом озере в Латвии – Лубанас – пройдут Дни путешественников. А это значит, что любой, кто к озеру в эти дни, сможет найти себе занятие по душе – любители неспешных прогулок на природе и сторонники активного отдыха, рыбаки и поклонники наблюдений за птицами, гурманы и активные посетители исторических мест.

Чтобы было легче распланировать собственный маршрут, была создана интерактивная карта – ejuz.lv/celotajudienukarte – на которой отмечены все мероприятия, запланированные на это время.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Маршрут выходного дня: Что посмотреть в Резекне и его окрестностях

Маршрут выходного дня: Что посмотреть в Резекне и его окрестностях

В гостях у Гайзинькалнса: что посмотреть и посетить по соседству

В гостях у Гайзинькалнса: что посмотреть и посетить по соседству

Латгалия как на ладони: восемь смотровых вышек, с которых открывается чудесный вид

Латгалия как на ладони: восемь смотровых вышек, с которых открывается чудесный вид

Все секреты Риги!

Тайны Агенскалнса: где был храм буддистов, а где нефтяная вышка?
Мир для одного: 5 лучших городов для путешествующих в одиночку

Мир для одного: 5 лучших городов для путешествующих в одиночку

16 и 17 июня на озере Лубанас впервые пройдут Дни путешественников

16 и 17 июня на озере Лубанас впервые пройдут Дни путешественников

Тбилиси за 48 часов: подробный гид на выходные

Тбилиси за 48 часов: подробный гид на выходные

10 нетрадиционных туристических направлений Европы

10 нетрадиционных туристических направлений Европы

Тутанхамону и не снилось: ТОП-9 знаменитых НЕ египетских пирамид

Тутанхамону и не снилось: ТОП-9 знаменитых НЕ египетских пирамид

подробнее
Тбилиси за 48 часов: подробный гид на выходные

Тбилиси за 48 часов: подробный гид на выходные

10 нетрадиционных туристических направлений Европы

10 нетрадиционных туристических направлений Европы

16 и 17 июня на озере Лубанас впервые пройдут Дни путешественников

16 и 17 июня на озере Лубанас впервые пройдут Дни путешественников

Тутанхамону и не снилось: ТОП-9 знаменитых НЕ египетских пирамид

Тутанхамону и не снилось: ТОП-9 знаменитых НЕ египетских пирамид

Маршрут выходного дня: Что посмотреть в Резекне и его окрестностях

Маршрут выходного дня: Что посмотреть в Резекне и его окрестностях

подробнее