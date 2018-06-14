16 и 17 июня на озере Лубанас впервые пройдут Дни путешественников

В предстоящие выходные (16 и 17 июня) на самом большом озере в Латвии – Лубанас – пройдут Дни путешественников. А это значит, что любой, кто к озеру в эти дни, сможет найти себе занятие по душе – любители неспешных прогулок на природе и сторонники активного отдыха, рыбаки и поклонники наблюдений за птицами, гурманы и активные посетители исторических мест.

Чтобы было легче распланировать собственный маршрут, была создана интерактивная карта – ejuz.lv/celotajudienukarte – на которой отмечены все мероприятия, запланированные на это время.