22 сентября от "Виллы Брежнева" начнется автопробег советских ретроавтомобилей

В эту субботу, 22 сентября, от санатория "Янтарный берег", расположенного в уютнейшей части Юрмалы – Яукнкемери – стартует автопробег советских ретромашин, организованный обществом "Латвийский клуб античных автомобилей".

Мероприятие продлится два дня, а маршрут пройдёт по Юрмале, Рое и завершится у расположенного у крайней северной оконечности Курземского полуострова мыса Колкасрагс.

Желающие принять участие в автопробеге ещё могут записаться у организаторов. Для членов общества участие в автопробеге обойдётся в 25 евро, для остальных – 35.

Foto: Publicitātes foto

Те же, кто хочет просто полюбоваться замечательными автомобилями советской эпохи, сделать на их фоне фото или просто прекрасно провести время всей семьёй в солнечной Юрмале, приглашаются 22 сентября с 9 до 11.30 часов утра в санаторий "Янтарный берег". У пришедших также будет возможность пожелать счастливого пути участникам автопробега.

Санаторный комплекс "Янтарный берег" расположен в Яункемери по адресу Звиню, 2.

Маршрут автопробега.