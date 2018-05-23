24 и 25 мая в латвийских замках и поместьях состоятся дни открытых дверей

Delfi Turgid
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24 и 25 мая в латвийских замках и поместьях состоятся дни открытых дверей
Foto: Publicitātes foto

Уже завтра, 24 и 25 мая, в рамках Года европейского культурного наследия в латвийских замках и поместьях впервые пройдут Дни открытых дверей. Всего бесплатный вход и особые мероприятия предложат 38 латвийских замков, дворцов и поместий.

Дни открытых дверей проводится Латвийской ассоциацией замков и поместий совместно с Латвийской ассоциацией частных исторических зданий. Инициатором мероприятия во всеевропейском масштабе является Европейская ассоциация исторических зданий.

Всего в рамках дней открытых дверей будет открыт свободный доступ в 38 замков и поместий, в том числе в комплекс Цесисского замка, в Дундагский и Турайдский и Елгавский замки, замок Яунмоку, в Краславское поместье и поместье Каздангу, а также многие другие.

В нескольких замках и усадьбах в рамках Дней открытых дверей будут организованы концерты и выставки, экскурсии, творческие мастерские, мастер-классы и другие мероприятия.

Полный список замков-участников акции и программа мероприятий — на официальном сайте LPVEA.

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Delfi Turgid

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