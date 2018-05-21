24 мая в Латвии, Литве и Эстонии стартует проект "Посетим усадьбы Балтии"

24 мая сразу в трех странах Балтии начнется акция "Посетим балтийские поместья - отпразднуем вместе". В акции, посвященной 100-летию Латвии, Литвы и Эстонии, примут участие 131 замок и усадьба.

Посетителей в исторических местах ждут с 24 мая по 16 сентября.

Участники проекта "Посетим усадьбы Балтии" смогут побывать в 45 усадьбах и замках Латвии, 55 - Эстонии и 31 - Литвы. Начинается проект в литовском поместье Аланта.

Латвию в этой акции будут представлять Замки в Бирини, Цесвайне, Алуксне, Дурбе, Дикли, Дундаге, Цесисе, а также Яунмокский, Яунпилский, Межотненский, Крустпилский, Вараклянский и многие другие замки и поместья.

Foto: Nataly Hlapkovska

Информацию об участвующих в проекте усадьбах и замках можно получить на сайте www.visitbalticmanors.com. Там же можно скачать и карту с замками, которую необходимо брать с собой во время посещения участвующих в акции объектов. Там, во время посещения, не забудьте попросить поставить в вашу карточку отметку о посещении - печать или марку. Она будет гарантировать ваше участие в акции.

50 самых активных путешественников будут приглашены 28 октября этого года на завершающее мероприятие акции, которое пройдет в Латвии. Кроме того, для участников акции предусмотрена лотерея с призами, которые будут разыграны в трех различных категориях:

1) среди участников, которые посетили как минимум 5 замков и усадеб в своей стране и 10 в других странах Балтии;

2) среди участников, которые посетили как минимум 10 замков и усадеб в своей стране и 10 в других странах Балтии;

3) среди участников, которые посетили как минимум 10 замков и усадеб в своей стране и 20 в других странах Балтии.