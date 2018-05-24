25-27 мая в Сигулде пройдет Фестиваль воздушных шаров

Delfi Turgid
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25-27 мая в Сигулде пройдет Фестиваль воздушных шаров
Foto: Publicitātes foto

Последние майские выходные вновь подтвердили статус самых насыщенных – в Сигулде, в рамках празднования дней города, состоится Фестиваль воздушных шаров. Организаторы праздника обещают захватывающее летнее приключение, тем более что фестиваль пройдет в городе впервые после почти 20-летнего перерыва.

В течение всего праздника можно будет наблюдать за утренними и вечерними полетами "воздушных судов". При наличии благоприятных погодных условий полеты на шарах будут проходить каждое утро с 06:00 до 08:00 и по вечерам с 19:00 до 21:00, учитывая направление ветра. По вечерам шары также будут "освещать" место выступления музыкальных групп – в парке Светку лаукумс.

25-27 мая в Сигулде пройдет Фестиваль воздушных шаров
Foto: Publicitātes foto

В фестивале примут участие команды из Латвии, Литвы, России и Белоруссии. Первый фестиваль воздушных шаров в Сигулде состоялся в 1993 году, когда над Сигулдой в небо поднялись воздушные шары из Швеции, Финляндии, Венгрии, Бельгии, Германии, Латвии, Литвы и России.

Напомним, что на этих выходных также проходит множетсво мероприятий в других местах. Узнать о них можно здесь - Большие выходные: 5 мест, куда можно поехать в последний уик-энд мая.

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