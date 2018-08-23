25 августа в Тервете — "итоговый" праздник для всей семьи

Delfi Turgid
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25 августа в Тервете — "итоговый" праздник для всей семьи
Foto: Publicitātes foto

Целый год Природный парк Тервете развлекал нас, как мог. Настало время закрывать сезон и делать это, конечно же, с помощью еще большего количества развлечений! Гостей там ждут в эту субботу, 25 августа.

С 12 до 17 часов в Сказочном и Гномьем лесу — "тусовка" с героями сказок и легенд, многих из которых вы уже могли повстречать на разных мероприятиях этого года. В это же время по всему лесу будут проходить активные игры.

25 августа в Тервете — "итоговый" праздник для всей семьи
Foto: Publicitātes foto

Кульминация — на площадке аттракционов в три часа дня. Кстати, в 14:00 там начнется концерт с участием детских коллективов.

Особые мероприятия запланированы и в Тропическом доме рядом с бесплатной стоянкой. Детали праздника наверняка скоро появятся в разделе новостей официального сайта.

Source info

Delfi Turgid

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