25 августа в Юрмале пройдет 19-й ежегодный парад ретро автомобилей "Retro Jūrmala – 2018"

Последние выходные знойного латвийского лета 2018 года в Юрмале отметят, как всегда, с размахом. В субботу, 25 августа, по улицам главного курортного города страны проедут грандиозным парадом две сотни старинных автомобилей из более чем 10 стран мира. Вместе с Юрмальской городской думой мероприятие поддерживает Благотворительный фонд банка Rietumu.

По традиции – а ежегодный слет ретро автомобилей пройдет в Юрмале уже в 19-й раз! – на маршруте чередуются перегоны и длительные стоянки, во время которых зрители могут проникнуться очарованием былой славы мирового автопрома, посмотреть выступления артистов, послушать музыкантов, вдоволь пофотографироваться с приглянувшимися экспонатами, а в некоторых машинах – даже посидеть.

В этом году парад "Retro Jūrmala – 2018" впервые пройдет через всю Юрмалу и доберется до Тукумса. Старт мероприятию будет дан в 12.00, в Булдури, на парковке около Līvu akvaparks, после 2,5-часовой регистрации участников.

"Отличительная особенность нашего парада заключается в том, что принять решение об участии в нем владельцы автомобилей могут практически в последний момент, – объясняет Марис Межапуке, член правления Латвийского клуба классических автомобилей, организатора знаменитого юрмальского автопробега. – Думаю, этим и объясняется его массовость. Конечно, мы приветствуем предварительную регистрацию через интернет. Но, по правде говоря, много таких, кто приезжает прямо в день парада, проходит техническую комиссию и… добро пожаловать на старт!"

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Из Булдури машины отправятся на улицу Йомас, в самый центр Юрмалы, где и произойдет первая двухчасовая стоянка (с 12.30 до 14.30). Кстати, по расчетам организаторов, 200 автомобилей займут всю Йомас целиком – от улицы Тиргоню до знаменитого "Глобуса".

Следующая остановка – на пляже в Каугури, которая намечена в промежутке с 15.00 до 16.30.

Затем блестящий кортеж последует через Яункемери в Тукумс, где с 18.00 до 19.30 запланирована следующая большая остановка для фанатов антиквариата и просто любителей красивых старинных автомобилей. "Нас впервые пригласила дума Тукумса, и мы с удовольствием приняли предложение включить этот замечательный город в наш маршрут", - говорит Марис Межапуке.

Foto: Publicitātes foto

Из Тукумса участники двинутся в Клапкалнциемс, в кемпинг Ronīši, где красочной и веселой вечеринкой завершится ежегодный парад ретро автомобилей "Retro Jūrmala – 2018". В том году его маршрут растянется примерно на 70 км.

Латвийский клуб классических автомобилей, организатор знаменитого автопробега, ожидает участия в мероприятии около 200 автомобилей и 300 человек из Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Беларуси, Венгрии, Польши, Германии, стран Скандинавии.

По словам Мариса Межапуке, радует рост как числа участников парада, так и зрителей: "Ежегодный слет ретро автомобилей – это прекрасная возможность увидеть в одном месте автомобили из частных коллекций, которые представляют собой музейную ценность и которые не увидишь каждый день на улице. В прошлом году на наше мероприятие прибыли около 170 старинных машин. Оно собрало более 23 тысяч зрителей. В этом году мы надеемся на еще больший успех, и к этому есть все предпосылки – от большого интереса со стороны владельцев ретро автомобилей по всей Европе до прекрасного прогноза погоды на 25 августа".

Foto: Publicitātes foto

"Retro Jūrmala" – одно из самых ярких и массовых мероприятий летнего сезона в Юрмале. За почти 20 лет своего проведения оно стало своего рода "якорным" событием, которое с каждым годом увеличивает популярность и постоянно расширяется, "обрастая" всевозможными выставками, концертами, шоу, праздниками. Парад старинных автомобилей "Retro Jūrmala" считается крупнейшим мероприятием такого рода в Латвии, а с 2011 года – и во всей Балтии.

Retro Jūrmala – 2018 в цифрах