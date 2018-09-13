5 самых красивых замков и усадеб в Латгалии: легенды, роскошные залы и ландшафтные парки

Delfi Turgid
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Лузнавская усадьба
5 самых красивых замков и усадеб в Латгалии: легенды, роскошные залы и ландшафтные парки
Foto: no Krustpils pils arhīva

Латгалия — это не только край тысячи озер, но еще и прекрасных архитектурных памятников. DELFI Tūrismagids рассказывает о нескольких красивейших замках и усадьбах в Латгале, которые можно посетить за одну поездку в выходные.

Если вы знаете, какие красивые исторические места можно добавить в этот маршрут, то поделитесь с нами в комментариях.

Краславский замок

5 самых красивых замков и усадеб в Латгалии: легенды, роскошные залы и ландшафтные парки
Foto: Publicitātes foto

Краславский замок тесно связан с графским родом Платтеров, которые здесь жили, работали и любили. Прогуливаясь по парку и саду, оживает печальная история любви дочери графа Платера.

Эта история связана с другим объектов в Краславе — горкой Карницкого. Легенда гласит, что в 1835 году очаровательная дочь графа Эмилия на одном из светских приемов познакомилась с польским офицером Йозефом Карницким, владельцем Эверсмуйжи. Молодые люди влюбились друг в друга, но граф Платер был против их брака, надеясь выдать дочь за богатого аристократа. В отчаянии влюбленные решили вместе уйти из жизни и договорились сделать это в одно и то же время. В ночь с 3 на 4 августа Йозеф застрелился на одном из краславских холмов, а Эмилию в последний момент от падения из окна удержала служанка.

Краславский замок и его настенная роспись — яркий образец архитектуры 18-го века. Замок находится в ландшафтном парке на склоне в долине Даугавы, в котором растет более 70 видов деревьев и кустов. В парке обновлен грот с подземным ходом и стражем в виде скульптуры льва, а со смотровой площадки у замка открывается дивный вид на Даугаву и город.

После реконструкции в бывшей конюшне находится Дом ремесла, где устраивают разные мероприятия и мастерские.

Сейчас в замке расположен информационно-туристический центр Краславского края и международный центр кулинарного наследия, а также Краславский музей искусства и истории.

Подробнее: тел.: +371 65623586, ул. Пилс 6, Краслава, kraslavas_muzejs@inbox.lv, www.kraslavaspils.lv

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Лузнавская усадьба

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Delfi Turgid

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