airBaltic начала полеты из Риги в Сочи

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в понедельник, 14 мая 2018 года, начала полеты по новому маршруту из международного аэропорта "Рига" в аэропорт Сочи (Россия).

airBaltic будет совершать полеты из Риги в Сочи два раза в неделю на самолете Boeing 737, длительность рейса – три часа и 10 минут. Стоимость билета в Сочи - от 99 евро, включая пошлины аэропорта и затраты на трансакцию.

Новый маршрут предлагает новые возможности для путешествия пассажирам из стран Балтии и России, а также удобные соединения через Ригу. Кроме того, этим летом Сочи будет одним из городов проведения Чемпионата мира по футболу, и новый маршрут из Риги - это удобная возможность перелета для всех, кто планирует посетить чемпионат.