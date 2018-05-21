airBaltic начала полеты из Риги в Сплит

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic сегодня, 21 мая 2018 года, начала полеты по новому маршруту из Международного аэропорта "Рига" в аэропорт Сплит (Хорватия).

Этот маршрут предложит новые направления для летнего отдыха путешественникам из стран Балтии, а также станет удобным вариантом путешествий из Хорватии в Ригу и далее в пункты назначения в Скандинавии, Балтии и СНГ.

"Мы рады добавить седьмое направление в карту летних маршрутов 2018 года airBaltic из Риги. История Сплита насчитывает более 2 000 лет. Это не только привлекательное место само по себе, но и, благодаря местонахождению в Центральной Далмации, идеальная точка для путешествий на такие хорватские острова, как Хвар или Брач", - рассказал старший вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.

airBaltic будет совершать полеты из Риги в Сплит два раза в неделю на самолете Bombardier CS300, длительность рейса – 2 часа 40 минут. Стоимость билета в Сплит в одном направлении составит начиная от 75 евро, включая пошлины аэропорта и затраты на транзакцию.