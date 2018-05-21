airBaltic начала полеты из Риги в Сплит

Delfi Turgid
Оставить комментарий
airBaltic начала полеты из Риги в Сплит
Foto: Pixabay

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic сегодня, 21 мая 2018 года, начала полеты по новому маршруту из Международного аэропорта "Рига" в аэропорт Сплит (Хорватия).

Этот маршрут предложит новые направления для летнего отдыха путешественникам из стран Балтии, а также станет удобным вариантом путешествий из Хорватии в Ригу и далее в пункты назначения в Скандинавии, Балтии и СНГ.

"Мы рады добавить седьмое направление в карту летних маршрутов 2018 года airBaltic из Риги. История Сплита насчитывает более 2 000 лет. Это не только привлекательное место само по себе, но и, благодаря местонахождению в Центральной Далмации, идеальная точка для путешествий на такие хорватские острова, как Хвар или Брач", - рассказал старший вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.

airBaltic будет совершать полеты из Риги в Сплит два раза в неделю на самолете Bombardier CS300, длительность рейса – 2 часа 40 минут. Стоимость билета в Сплит в одном направлении составит начиная от 75 евро, включая пошлины аэропорта и затраты на транзакцию.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

airBaltic полетит в Сплит: 10 лучших способов провести там время

airBaltic полетит в Сплит: 10 лучших способов провести там время

Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии

Дубровник? Банально! Еще 25 причин побывать в Хорватии

airBaltic в летнем сезоне откроет девять новых маршрутов

airBaltic в летнем сезоне откроет девять новых маршрутов

Маршрут выходного дня: два замка, культовое место, первый Праздник песни и прекрасная природа Коценской волости

Маршрут выходного дня: два замка, культовое место, первый Праздник песни и прекрасная природа Коценской волости

24 мая в Латвии, Литве и Эстонии стартует проект

24 мая в Латвии, Литве и Эстонии стартует проект "Посетим усадьбы Балтии"

Отдых в Паланге: дешевые предложения в частном секторе начинаются уже от 10 евро

Отдых в Паланге: дешевые предложения в частном секторе начинаются уже от 10 евро

airBaltic начала полеты из Риги в Сплит

airBaltic начала полеты из Риги в Сплит

Маршрут выходного дня. В гостях у суйтов: что посмотреть в Алсунге?

Маршрут выходного дня. В гостях у суйтов: что посмотреть в Алсунге?

подробнее
Отдых в Паланге: дешевые предложения в частном секторе начинаются уже от 10 евро

Отдых в Паланге: дешевые предложения в частном секторе начинаются уже от 10 евро

airBaltic начала полеты из Риги в Сплит

airBaltic начала полеты из Риги в Сплит

Лучшие в мире пляжи для нудистов

Лучшие в мире пляжи для нудистов (83)

Маршрут выходного дня. В гостях у суйтов: что посмотреть в Алсунге?

Маршрут выходного дня. В гостях у суйтов: что посмотреть в Алсунге?

15 горячих пляжей, где отдыхают самые богатые и знаменитые

15 горячих пляжей, где отдыхают самые богатые и знаменитые (1)

подробнее