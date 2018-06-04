airBaltic начинает полеты из Риги в Бордо

Delfi Turgid
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airBaltic начинает полеты из Риги в Бордо
Foto: Shutterstock

Латвийская авиакомпания аirBaltic вчера, 3 июня 2018 года, начала полеты из международного аэропорта "Рига" в аэропорт Бордо во Франции. Новый маршрут предлагает удобные возможности путешествия из Балтии в солнечный Бордо, а также новые соединения для пассажиров с юго-запада Франции с Ригой и более дальними пунктами назначения в Скандинавии, странах Балтии и СНГ.

airBaltic совершает полеты из Риги в Бордо два раза в неделю на самолете Boeing 737, продолжительность рейса составляет три часа и 30 минут, стоимость билетов – от 79 евро, включая пошлины аэропорта и расходы на трансакцию.

"Мы действительно рады добавить к нашей карте летних маршрутов третий пункт назначения во Франции. Бордо – восьмой новый маршрут airBaltic из Риги летом этого года. Со своим включенным во Всемирное наследие ЮНЕСКО центром города, активной культурной жизнью, всемирно известными виноградниками и кулинарными соблазнами Бордо является прекрасным местом для отдыха на выходные", - рассказал Вольфганг Рейсс, старший вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью.

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Delfi Turgid

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