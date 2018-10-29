airBaltic открывает два новых прямых маршрута из Таллина

Латвийская авиакомпания airBaltic 28 октября 2018 года начинает прямые полеты по двум новым маршрутам из Таллина – в Стокгольм и Осло. После расширения деятельности в Эстонии airBaltic в настоящее время предлагает полеты в Таллинском аэропорту на двух самолетах. Новые рейсы обеспечат удобное сообщение между Таллином и двумя упомянутыми городами.

Рейсы из Таллина в Стокгольм airBaltic будет выполнять 12 раз в неделю, время полета составит 1 час 5 минут. Стоимость билета в один конец - начиная с 22 евро, включая сборы аэропорта и расходы по сделке. Полеты в Осло будут выполняться два раза в неделю, время полета составит 1 час 45 минут. В один конец билеты будут стоить начиная с 29 евро.

"В будущем мы планируем еще больше увеличить количество прямых рейсов из всех трех столиц стран Балтии. В конечном итоге мы стремимся напрямую соединить Таллин, Ригу и Вильнюс с любым пунктом назначения в мире", - объяснил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.