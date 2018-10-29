airBaltic открывает два новых прямых маршрута из Таллина

Delfi Turgid
Оставить комментарий
airBaltic открывает два новых прямых маршрута из Таллина
Foto: Publicitātes foto

Латвийская авиакомпания airBaltic 28 октября 2018 года начинает прямые полеты по двум новым маршрутам из Таллина – в Стокгольм и Осло. После расширения деятельности в Эстонии airBaltic в настоящее время предлагает полеты в Таллинском аэропорту на двух самолетах. Новые рейсы обеспечат удобное сообщение между Таллином и двумя упомянутыми городами.

Рейсы из Таллина в Стокгольм airBaltic будет выполнять 12 раз в неделю, время полета составит 1 час 5 минут. Стоимость билета в один конец - начиная с 22 евро, включая сборы аэропорта и расходы по сделке. Полеты в Осло будут выполняться два раза в неделю, время полета составит 1 час 45 минут. В один конец билеты будут стоить начиная с 29 евро.

"В будущем мы планируем еще больше увеличить количество прямых рейсов из всех трех столиц стран Балтии. В конечном итоге мы стремимся напрямую соединить Таллин, Ригу и Вильнюс с любым пунктом назначения в мире", - объяснил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.

Статьи по теме:

airBaltic возобновляет полеты между Ригой и Абу-Даби

airBaltic возобновляет полеты между Ригой и Абу-Даби

ВИДЕО. airBaltic вводит новую униформу для экипажа

ВИДЕО. airBaltic вводит новую униформу для экипажа

10 самых интересных мест в Эстонии для осенних путешествий

10 самых интересных мест в Эстонии для осенних путешествий

Рекламные статьи
Неизменная классика зимних путешествий – направления, которые никогда не разочаруют

Неизменная классика зимних путешествий – направления, которые никогда не разочаруют

Рижские маршруты

Центр Московского форштадта: от торгового квартала до "Сталинского торта"
44 ссылки для тех, кто собрался в Литву

44 ссылки для тех, кто собрался в Литву

Невероятно для наших дней: ресторан в Латвии, где беременных кормят бесплатно

Невероятно для наших дней: ресторан в Латвии, где беременных кормят бесплатно

Башни, горы, песни. Сванетия:

Башни, горы, песни. Сванетия: "медвежий угол" Грузии

airBaltic открывает два новых прямых маршрута из Таллина

airBaltic открывает два новых прямых маршрута из Таллина

airBaltic возобновляет полеты между Ригой и Абу-Даби

airBaltic возобновляет полеты между Ригой и Абу-Даби

подробнее
Невероятно для наших дней: ресторан в Латвии, где беременных кормят бесплатно

Невероятно для наших дней: ресторан в Латвии, где беременных кормят бесплатно

Башни, горы, песни. Сванетия:

Башни, горы, песни. Сванетия: "медвежий угол" Грузии

airBaltic открывает два новых прямых маршрута из Таллина

airBaltic открывает два новых прямых маршрута из Таллина

Маяки, ж/д станция и водонапорные башни: 11 объектов индустриального наследия, которые стоит посмотреть в Курземе

Маяки, ж/д станция и водонапорные башни: 11 объектов индустриального наследия, которые стоит посмотреть в Курземе

Маршрут выходного дня: прогулка по Айзкраукле

Маршрут выходного дня: прогулка по Айзкраукле

подробнее