airBaltic предлагает выбрать имя новым самолетам. Они будут названы в честь городов Латвии

Delfi Turgid
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airBaltic предлагает выбрать имя новым самолетам. Они будут названы в честь городов Латвии
Foto: airBaltic

В честь столетия государства латвийская авиакомпания airBaltic хочет еще больше повысить узнаваемость Латвии в мире, дав 14 новым самолетам Airbus A220-300 названия самых любимых латвийских городов. airBaltic предлагает всем проголосовать за свой любимый город.

Чтобы определить 14 самых популярных и любимых городов, все желающие приглашаются отдать свой голос за один из 76 городов Латвии, которые расположены в далеких и близких регионах страны. Названия городов, которые получат наибольшее количество голосов, будут включены в визуальное оформление Airbus A220-300. Новый дизайн привлечет больше внимания иностранных туристов к нашей стране, а особенно - к этим особым городам, когда пассажиры поднимаются и спускаются с борта самолета.

Уже с начала этой недели все желающие могут выразить свое мнение и проголосовать за наиболее близкий для себя латвийский город. Голосование продлится до 21 сентября. Ссылка для голосования: https://lv100.airbaltic.com/ru.

До сих пор получено в целом 8 000 голосов. В список самых популярных городов входят в настоящий момент Цесис, Кулдига, Бауска, Огре, Смилтене, Валмиера, Лиепая, Алуксне, Даугавпилс, Гулбене, Ливаны, Екабпилс, Елгава и Юрмала. После ТОП 14 городов следуют Мадона, Айзпуте и Лимбажи.

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Delfi Turgid

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