airBaltic в летнем сезоне откроет девять новых маршрутов

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic 27 марта начнет летний сезон с девятью новыми маршрутами и улучшит график полетов, говорится в пресс-релизе авиакомпании.

В летний сезон 2018 года airBaltic предложит новые маршруты из Риги в Малагу (Испания), Лиссабон (Португалия), Сплит (Хорватия), Бордо (Франция), Гданьск (Польша), Алматы (Казахстан), а также в Сочи и Калининград (Россия). Дополнительно, airBaltic начнет рейсы по новому маршруту, который соединяет Таллин и Лондон.

Летом airBaltic предложит более 70 прямых рейсов из Риги, Таллина и Вильнюса.