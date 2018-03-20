airBaltic в летнем сезоне откроет девять новых маршрутов

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airBaltic в летнем сезоне откроет девять новых маршрутов
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Латвийская национальная авиакомпания airBaltic 27 марта начнет летний сезон с девятью новыми маршрутами и улучшит график полетов, говорится в пресс-релизе авиакомпании.

В летний сезон 2018 года airBaltic предложит новые маршруты из Риги в Малагу (Испания), Лиссабон (Португалия), Сплит (Хорватия), Бордо (Франция), Гданьск (Польша), Алматы (Казахстан), а также в Сочи и Калининград (Россия). Дополнительно, airBaltic начнет рейсы по новому маршруту, который соединяет Таллин и Лондон.

Летом airBaltic предложит более 70 прямых рейсов из Риги, Таллина и Вильнюса.

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rus.DELFI.lv

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