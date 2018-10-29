airBaltic возобновляет полеты между Ригой и Абу-Даби

Латвийская авиакомпания airBaltic в сотрудничестве с Etihad Airways вчера, 28 октября 2018 года, возобновила сезонные прямые рейсы на маршруте между Ригой и Абу-Даби.

Этот маршрут предлагает удобное авиасообщение для пассажиров, которые путешествуют из Балтии в столицу Объединенных Арабских Эмиратов и в более отдаленные пункты назначения в Австралии, Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а также открывает новые возможности путешествий из Абу-Даби в Европу.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в связи с этим отметил: "Благодаря тому, что флот airBaltic продолжает расти, в следующем году мы сможем расширить нашу деятельность на этом маршруте, предлагая удобное сообщение между двумя столицами дополнительно два месяца".

Рейсы airBaltic на маршруте Рига-Абу-Даби предусмотрены четыре раза в неделю. Полеты будут выполняться на самолете Airbus A220-300, пассажиры проведут в пути 6 часов 15 минут. Билеты в одном направлении стоят начиная с 129 евро, включая сборы аэропорта и расходы по сделке. С полным расписанием полетов airBaltic можно ознакомиться на сайте авиакомпании www.airbaltic.com.

В этот зимний сезон airBaltic также продолжит полеты из Риги по таким направлениям для отдыха, как Малага, Мадрид, Лиссабон и Ницца.