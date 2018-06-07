Активный отдых на выходных: 5 отличных природных троп в Видземе

Delfi Turgid
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Тропа на Рандских лугах
Активный отдых на выходных: 5 отличных природных троп в Видземе
Foto: Publicitātes attēli

DELFI Tūrismagids продолжает знакомить вас с возможностями активного отдыха в Латвии. Чтобы насладиться живописной природой, необязательно ехать за границу, в Альпы или на Фиджи — оденьтесь поудобнее, возьмите с собой семью и друзей и отправляйтесь покорять местные просторы.

В этот раз мы расскажем вам о пяти природных тропах в Видземе, которые стоит посетить и пройти.

Тропа Сканякална в Мазсалаце

Активный отдых на выходных: 5 отличных природных троп в Видземе
Foto: Publicitātes attēli

Эта тропа пролегает по красивейшему участку долины реки Салацы — парку Сканякалнс на правом берегу реки вниз по течению от Мазсалацы.

Это довольно популярный маршрут для походов и отдыха. Здесь можно увидеть живописные песчаниковые обнажения, извилистые изгибы реки, а в самом парке находятся любопытные объекты, например, деревянные скульптуры. Горка Сканяйскалнс ("громкая горка") известна своим звучным эхо: обязательно попробуйте забраться наверх и сказать что-то погромче — эффект действительно впечатляющий.

В парке есть тропа Курбада и романтические местечки вроде мостика Любви и лестницы Грез.

Активный отдых на выходных: 5 отличных природных троп в Видземе
Foto: Publicitātes attēli

Другие достопримечательности — пещера Скабумбалляс, что у самой Салацы, из которой течет небольшой родник, и скала Нелькю — одно из красивейших обнажений красного песчаника, которое простирается на 300 метров на правом берегу Салацы. Там же находится Чертов алтарь, откуда открывается хороший вид, а самым маленьким понравится тропа Гномов.

Длина: 2.7 км
Расстояние от Риги: 152 км

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Тропа на Рандских лугах

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Delfi Turgid

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