Кто-то летом уезжает, куда глаза глядя и кошелек позволяет, кто-то выбирает отдых в Латвии. Так было, в общем-то всегда, а доказательство этому — коллекция Латвийского государственного архива кино- и фотодокументов Латвийской национальной библиотеки.

Юрмала всегда была излюбленным местом отдыха латвийцев — спасибо песчаному пляжу протяженностью добрых 20 километров.

Но отдых в Латвии — это не только пляжно-морские удовольствия Юрмалы, но и сельский туризм. Озера, реки, грибы, ягоды, родственники на хуторе. Или не родственники — латвийская ассоциация сельского туризма подготовила специальный проект "Сельский путешественник", в рамках которого обобщила информацию о более чем 750 объектах сельского туризма.

Как видно на фото и видео, за последние 100 лет в плане отдыха ничего не изменилось!