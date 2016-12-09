До недавнего времени зима баловала нас снегом, поэтому праздничным настроением зарядиться несложно. Однако, праздник на то и праздник, что отличается от повседневности. И где эти отличия ярче и необычнее, как не в замке? В этом году зимние праздники не будут длинными, тем важнее использовать их с толком. Мы рекомендуем выбраться в какое-нибудь из красивых поместий или дворцов Латвии.

До недавнего времени зима баловала нас снегом, поэтому праздничным настроением зарядиться несложно. Однако, праздник на то и праздник, что отличается от повседневности. И где эти отличия ярче и необычнее, как не в замке? В этом году зимние праздники не будут длинными, тем важнее использовать их с толком.

Мы рекомендуем выбраться в какое-нибудь из красивых поместий или дворцов Латвии.