Скалы, родники и природные тропы Видземе: 6 маршрутов для отдыха на природе

Delfi Turgid
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Мельницы Давида
Скалы, родники и природные тропы Видземе: 6 маршрутов для отдыха на природе
Foto: Nicholas A. Tonelli / cc

Летом в выходные негоже сидеть дома, тем более, когда есть столько невиданных мест в Латвии, где можно насладиться солнцем, чистым воздухом и природой. DELFI Tūrismagids рассказывает, куда в Видземе стоит отправиться на большую прогулку.

Тропа Тилдеру

Скалы, родники и природные тропы Видземе: 6 маршрутов для отдыха на природе
Foto: Inese Lukjanoviča

Живописная тропа Тилдеру ведет к геологическому природному памятнику — обрыву Тилдеру у реки Гауи и старых доломитовых каменоломен. А на правом берегу находится еще один природный объект — скала Рандату, обнажения которой образуют своего рода террасы.

Тропа Тилдеру начинается в Виреши у автостоянки на правой стороне Видземского шоссе перед мостом через Гаую. А чтобы попасть к Рандатской скале, реку нужно пересечь. Летом это можно сделать вплавь, а если не хочется мочить ноги, то можно попробовать с другой стороны, оставить автомобиль у дома Рандату и следовать указателям, которые ведут к реке Гауя и к двум местам, откуда видны скалистые обнажения.

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Мельницы Давида

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Delfi Turgid

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