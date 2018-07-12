Скалы, родники и природные тропы Видземе: 6 маршрутов для отдыха на природе

Летом в выходные негоже сидеть дома, тем более, когда есть столько невиданных мест в Латвии, где можно насладиться солнцем, чистым воздухом и природой. DELFI Tūrismagids рассказывает, куда в Видземе стоит отправиться на большую прогулку.

Тропа Тилдеру

Foto: Inese Lukjanoviča

Живописная тропа Тилдеру ведет к геологическому природному памятнику — обрыву Тилдеру у реки Гауи и старых доломитовых каменоломен. А на правом берегу находится еще один природный объект — скала Рандату, обнажения которой образуют своего рода террасы.

Тропа Тилдеру начинается в Виреши у автостоянки на правой стороне Видземского шоссе перед мостом через Гаую. А чтобы попасть к Рандатской скале, реку нужно пересечь. Летом это можно сделать вплавь, а если не хочется мочить ноги, то можно попробовать с другой стороны, оставить автомобиль у дома Рандату и следовать указателям, которые ведут к реке Гауя и к двум местам, откуда видны скалистые обнажения.