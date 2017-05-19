Организаторы мероприятия предлагают гостям бесплатные экскурсии на латышском и русском языках. Начало экскурсий в 19, 20.30 и 22. Сбор групп у Культурно–информационного центра Даугавпилсской крепости (ул. Николая, 5). В этом году посетителей ждет рассказ о том, какие изменения произвело колесо времени в самых узнаваемых местах крепости.
С 19 до полуночи будет открыта фото-выставка и арт-инсталляция художественных работ К. Коротковой "Среди камней" (ул. Николая, 15, бывший пороховой склад). С помощью фотографий посетители смогут увидеть, какие изменения в течение времени произошли в Даугавпилсской крепости.
В большом пороховом складе, ул. Николая, 1, посетители крепости смогут насладиться концертом медитативной музыки в исполнение группы "Cat from Japan".
Также будет открыто караульное помещение Кордегардия Первого берегового люнета, где будет представлена проекция исторических фотографий крепости.
Во дворе Арт-центра имени Марка Ротко начнется Бал Марты, откроется ярмарка ремесел и будет работать уличное кафе. В рамках Бала Марты будут представлена программа от общества "Сундук воспоминаний".
Организована и экскурсия по Центру летучих мышей и рассказ у Николаевских ворот о цикле природы и жизненном цикле летучих мышей в крепости.
Латвийский Молодёжный Красный Крест Даугавпилсского комитета в историческом здании бывшего Военного госпиталя Даугавпилсской крепости (ул. Госпиталя 8) предложат просмотреть демонстрации оказания первой медицинской помощи, а так же осмотреть созданную комнату ужасов.
Посетителей мероприятий призывают взять с собой фонарики!