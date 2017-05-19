Уже в субботу, 20 мая, с 19 до полуночи в Даугавпилсской крепости состоится ежегодное мероприятие - Ночь музеев. В этом году тема мероприятия "Колесо времени". В том числе в крепости впервые пройдет Бал Марты.

Организаторы мероприятия предлагают гостям бесплатные экскурсии на латышском и русском языках. Начало экскурсий в 19, 20.30 и 22. Сбор групп у Культурно–информационного центра Даугавпилсской крепости (ул. Николая, 5). В этом году посетителей ждет рассказ о том, какие изменения произвело колесо времени в самых узнаваемых местах крепости.

С 19 до полуночи будет открыта фото-выставка и арт-инсталляция художественных работ К. Коротковой "Среди камней" (ул. Николая, 15, бывший пороховой склад). С помощью фотографий посетители смогут увидеть, какие изменения в течение времени произошли в Даугавпилсской крепости.

В большом пороховом складе, ул. Николая, 1, посетители крепости смогут насладиться концертом медитативной музыки в исполнение группы "Cat from Japan".

Также будет открыто караульное помещение Кордегардия Первого берегового люнета, где будет представлена проекция исторических фотографий крепости.

Во дворе Арт-центра имени Марка Ротко начнется Бал Марты, откроется ярмарка ремесел и будет работать уличное кафе. В рамках Бала Марты будут представлена программа от общества "Сундук воспоминаний".

Организована и экскурсия по Центру летучих мышей и рассказ у Николаевских ворот о цикле природы и жизненном цикле летучих мышей в крепости.

Латвийский Молодёжный Красный Крест Даугавпилсского комитета в историческом здании бывшего Военного госпиталя Даугавпилсской крепости (ул. Госпиталя 8) предложат просмотреть демонстрации оказания первой медицинской помощи, а так же осмотреть созданную комнату ужасов.

Посетителей мероприятий призывают взять с собой фонарики!