Большие выходные: 5 мест, куда можно поехать в последний уик-энд мая

Последние майские выходные обещают быть по-настоящему насыщенными событиями. Сразу в нескольких местах – и почти все они находятся не в Риге – пройдут мероприятия, на которых стоило бы побывать. А с учетом отличной погоды, которую нам сулят синоптики, это проблема становится почти неразрешимой.