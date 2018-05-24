Большие выходные: 6 мест, куда можно поехать в последний уик-энд мая

Delfi Turgid
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Большие выходные: 6 мест, куда можно поехать в последний уик-энд мая
Foto: коллаж - DELFI

Последние майские выходные обещают быть по-настоящему насыщенными событиями. Сразу в нескольких местах – и почти все они находятся не в Риге – пройдут мероприятия, на которых стоило бы побывать. А с учетом отличной погоды, которую нам сулят синоптики, это проблема становится почти неразрешимой.

И вот из чего вам придется выбирать:

  • 24 мая в Латвии, Литве и Эстонии стартует проект "Посетим усадьбы Балтии";
  • 24-25 мая – по всей Латвии пройдут Дни открытых дверей в Латвийских замках и поместьях;
  • 25-26 мая в Тервете открывается новая тропа "Земля Курбада" - по мотивам героя латышских сказок;
  • 25-27 мая в рамках Дней города в Сигулде пройдет Фестиваль воздушных шаров;
  • 26 мая в Юрмале состоится Вселатвийский фестиваль мороженого и, наконец,
  • 24-30 мая в Ботаническом саду Риги пройдет первая в Латвии выставка сенполий.

Куда вы, в итоге, пойдете – решать вам, но при желании можно успеть сразу в несколько мест. Главное – заранее составить план и запастись удобной обувью и водой.

Удачных выходных!

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В Ботаническом саду пройдет первая в Латвии выставка сенполий

В Ботаническом саду пройдет первая в Латвии выставка сенполий

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25-27 мая в Сигулде пройдет Фестиваль воздушных шаров

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ФОТО. Прогулка вокруг озера Пурэзерс по одной из красивейших природных троп в Латвии (1)

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