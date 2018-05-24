Большие выходные: 6 мест, куда можно поехать в последний уик-энд мая

Последние майские выходные обещают быть по-настоящему насыщенными событиями. Сразу в нескольких местах – и почти все они находятся не в Риге – пройдут мероприятия, на которых стоило бы побывать. А с учетом отличной погоды, которую нам сулят синоптики, это проблема становится почти неразрешимой.
И вот из чего вам придется выбирать:
- 24 мая в Латвии, Литве и Эстонии стартует проект "Посетим усадьбы Балтии";
- 24-25 мая – по всей Латвии пройдут Дни открытых дверей в Латвийских замках и поместьях;
- 25-26 мая в Тервете открывается новая тропа "Земля Курбада" - по мотивам героя латышских сказок;
- 25-27 мая в рамках Дней города в Сигулде пройдет Фестиваль воздушных шаров;
- 26 мая в Юрмале состоится Вселатвийский фестиваль мороженого и, наконец,
- 24-30 мая в Ботаническом саду Риги пройдет первая в Латвии выставка сенполий.
Куда вы, в итоге, пойдете – решать вам, но при желании можно успеть сразу в несколько мест. Главное – заранее составить план и запастись удобной обувью и водой.
Удачных выходных!