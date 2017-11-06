Даугавпилсская крепость приглашает на бесплатную экскурсию "Я всего лишь солдат…"

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Даугавпилсская крепость приглашает на бесплатную экскурсию "Я всего лишь солдат…"
Foto: Publicitātes foto

В Даугавпилсской крепости, в рамках празднования дня Лачплесиса, 11 ноября в 12:00 состоится бесплатная экскурсия "Я всего лишь солдат…", посвященная межвоенному периоду Латвии (1920 – 1940 г.) в крепости, в то время, когда здесь дислоцировалась 4 Земгальская дивизия, в составе которой было 3 пехотных полка (10 Айзпутский, 11 Добельский, 12 Баусский пехотные полки), а также Артиллерийский полк.

Во время экскурсии будет акцентирована ежедневная жизнь солдат, традиции празднования праздников, работа Офицерского клуба и Дамского комитета, а также различные курьёзные ситуации из армейской жизни.

Впервые эта экскурсия состоялась в прошлом году и получила широкий отклик среди посетителей. В этом году экскурсия была расширена многими интересными фактами и фотографиями.

Экскурсия начнётся у Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости 11 ноября в 12:00 и пройдёт в двух группах на латышском и русском языках. Продолжительность экскурсии – 1,5 часа. Как и в прошлом году, после экскурсии участников мероприятия будет ждать тёплый сюрприз.

Число мест в обеих экскурсиях ограничено, поэтому просьба сообщить о своем участии заранее. Для записи на бесплатную экскурсию, которая пройдет 11 ноября, просьба звонить по телефону +371 65424043 или +371 28686331, или писать на электронную почту cietoksnis@daugavpils.lv до 9 ноября.

Данная тематическая экскурсия впредь будет доступна по предварительному заказу.

Source info

rus.DELFI.lv

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