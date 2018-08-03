Для бегунов, пловцов и любителей прогулок: отдыхаем у озера Бушниеку

На живописное озеро Бушниеку приезжают отдыхать пловцы, любители пеших прогулок и катания на лодках, велоэнтузиасты, бегуны и даже орнитологи. DELFI Tūrismagids рассказывает, чем так манит это озеро и чем здесь можно заняться.

Озеро Бушниеку находится в нескольких километрах от центра Вентспилса — в Приморской низине возле дороги на Колку. На сегодняшний день завершены работы по обустройству инфраструктуры заповедника "Берег озера Бушниеку" и теперь все гости озера могут прогуляться по 8-километровому маршруту вдоль его берегов.

На берегу обустроена пешеходная дорожка длиной 187 метра с платформой для наблюдения за птицами. Тут же стоят скамейки для отдыха и щит с информацией о живущих здесь и перелетных птицах. Для любителей активного отдыха здесь есть и тропа с 10 стендами для упражнений.

Foto: Ventspils pilsētas domes mārketinga nodaļas arhīvs

В плане разнообразия и численности птиц озеро Бушниеку одно из самых богатых озер в Курземе. На озере можно наблюдать за 34 видами птиц, которые гнездуются в юго-западной части озера.

Природный заповедник "Берег озера Бушниеку" площадью 49 гектаров основан в 2004 году для сохранения биотопов Европейского значения. Тогда же его внесли в список охраняемых природных территорий "Natura 2000". Примерно половину заповедника занимает лес, а остальная часть — заросшая и заболоченная часть озера.

Foto: Oskars Jura

У озера Бушниеку отдыхают семьи, рыбаки и любители водного спорта. Здесь благоустроены места для плавания и пикника, велостоянки и лодочная база, где можно взять лодку напрокат, а для серферов оборудованы мостки.

Поездку на озеро Бушниеку можно совместить с посещением Оленьего сада, который находится неподалеку. Вентспилский Олений сад площадью 32 гектара находится на улице Талсу 240 и работает с 2006 года. Здесь со смотровой вышки можно увидеть благородных оленей и ланей в природных условиях.

Foto: Julija Lurina

Лучше всего обитатели Оленьего сада видны во время кормления. К саду можно подъехать на автомобиле и здесь же есть парковка. Сейчас в Оленьем саду живет 27 зверей: 22 оленя и пять ланей.

