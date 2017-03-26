Для детей, для здоровья и для любителей природы: 10 природных троп в Юрмале

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Уникальные природные богатства в парке Рагакапа
Природный парк Рагакапа находится в сосновом лесу у устья Лиелупе. Это красивое, почти нетронутое человеком место, где можно вволю нагуляться по покрытой деревянной кладкой тропе в сосновом лесу. По недавно восстановленным тропинкам можно дойти до моря или взобраться на одну из смотровых платформ.
Вдоль тропы установлены скамейки, на которых можно подкрепиться бутербродами или чаем из термоса. Если же хочется чего-то более утонченного, то после прогулки по лесу можно заглянуть в ресторан "36. līnija", который расположен в одном из концов тропы, со стороны Булдури. Здесь вас ждут вкусные блюда, прекрасный вид и свежий морской воздух.
На втором конце тропы, со стороны Лиелупе, когда-то был расположен знаменитый рыболовецкий колхоз Jūras līcis. Теперь у подножия сосен, в Юрмальском музее под открытым небом, можно изучить старинные рыбацкие лодки и домики. 16 апреля здесь будут отмечать Пасху по латышским традициям, а 20 мая тут пройдут мероприятия Ночи Музеев. Больше информации о юрмальских музеях.
- 1. Прогулка и аттракционы в Межапарке Дзинтари
- 2. Ночная или дневная прогулка по пляж
- 3. Сосны Райниса: литературно-ностальгическая прогулка
- 4. Здоровье: маршрут в Каугури
- 5. Наблюдение за птицами на озере Слокас
- 6. Старый курорт и романтический Лесной дом
- 7. Долгая дорога к Синей дюне
- 8. Болотное царство на тропе в Кемери
- 9. Березовая роща и Братское кладбище