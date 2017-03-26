Для детей, для здоровья и для любителей природы: 10 природных троп в Юрмале

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Уникальные природные богатства в парке Рагакапа

Foto: DELFI



Природный парк Рагакапа находится в сосновом лесу у устья Лиелупе. Это красивое, почти нетронутое человеком место, где можно вволю нагуляться по покрытой деревянной кладкой тропе в сосновом лесу. По недавно восстановленным тропинкам можно дойти до моря или взобраться на одну из смотровых платформ.

Foto: DELFI

Вдоль тропы установлены скамейки, на которых можно подкрепиться бутербродами или чаем из термоса. Если же хочется чего-то более утонченного, то после прогулки по лесу можно заглянуть в ресторан "36. līnija", который расположен в одном из концов тропы, со стороны Булдури. Здесь вас ждут вкусные блюда, прекрасный вид и свежий морской воздух.

Foto: DELFI

На втором конце тропы, со стороны Лиелупе, когда-то был расположен знаменитый рыболовецкий колхоз Jūras līcis. Теперь у подножия сосен, в Юрмальском музее под открытым небом, можно изучить старинные рыбацкие лодки и домики. 16 апреля здесь будут отмечать Пасху по латышским традициям, а 20 мая тут пройдут мероприятия Ночи Музеев. Больше информации о юрмальских музеях.