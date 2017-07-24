Если тучи мешают пляжному отдыху: чем заняться в Дзинтари и Майори

Foto: DELFI

Прогулку можно начать с железнодорожной станции Дзинтари. Нынешнее здание было построено в 1980 году, но 130 лет назад на этом же месте была открыта станция железной дороги "Торнякалнс-Тукумс". В те времена станция в честь свадьбы дочери царя Александра II Марии и герцога Эдинбургского была названа Эдинбургом. Только в 1929 году она получила название "Дзинтари". Как сообщает путеводитель Another Travel Guide Jūrmala, в 1964 году была ликвидирована станция "Авоти", и Дзинтари были передвинуты ближе к Риге.

Дальше можно отправиться на прогулку по межапарку в Дзинтари: подняться на 35-метровую смотровую вышку, посмотреть на Юрмалу и пляж с высоты. Если же дойти до проспекта Дзинтару, который идет параллельно пляжу, и пройтись немного направо, то можно добраться до роскошной дачи Кристапа Морбергса. Она даже сейчас выделяется на фоне многих элегантных зданий.

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

На рубеже XIX-XX веков здесь начали строить свои виллы зажиточные люди. Первый архитектор латышского происхождения Янис Бауманис и богатый предприниматель Кристап Морбергс выбрали это красивое место для того, чтобы возвести свой дом рядом с элегантными домами немецких и российских бизнесменов и аристократов. Дом Бауманиса сгорел, а вилла Морбергса была завещана Латвийскому Университету, отремонтирована и открыта для посетителей. Больше информации о вилле: http://www.morbergavasarnica.lv/

Foto: Jūrmalas pilsētas domes arhīvs

Если к этому моменту ноги почувствуют усталость, то у концертного зала "Дзинтари" можно взять напрокат велосипед и направиться, например, на пляж. В районе улицы Турайдас в этом году установлены скульптуры, вдохновленные городскими легендами и природой. Скульптуры Роберта Динерса, Мартыньша Даксиса и Андриса Лосса можно будет осмотреть до 10 сентября. Организаторы выставки летом проводят и бесплатные творческие мастерские - они пройдут, в частности, на пляже в Дзинтари 28 июля и 11 августа с 15 до 18 часов, а 26 августа - с 17 до 21 часа. Все желающие смогут принять участие в создании художественных работ - твердых песочных скульптур, созданных при помощи специальной техники, а также понаблюдать за художественным литьем.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Чуть дальше по деревянной дорожке или песочному пляжу можно дойти до улицы Яня Плиекшана, где стоит посетить красивую дачу Райниса и Аспазии. Здесь ощущается дыхание жизни интеллигенции прошлого века, но можно и осмотреть юрмальские домики, ознакомиться с современной экспозицией или посетить дискуссию, концерт или какое-то другое мероприятие. Подробнее об этом и других городских музеях можно прочесть здесь.

Рядом же и улица Йомас, где в этом году открылось несколько новых развлекательных и торговых заведений - например, торговый центр Korso и концепт-кафе Bold Concept Store.

Если вы приехали со всей семьей, то есть смысл отправиться и в городской музей, где взрослым понравится новая коллекция маринистов, а детям - выставка "Ребенок на курорте". Она возрождает в памяти и то, как проводили время на пляже родители и бабушки с дедушками. Интересна и экспозиция музея, посвященная истории курорта. Посещение музея бесплатно, подробнее - здесь.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Перейдите улицу Лиенес и дойдите до остановки кораблика - на нем можно отправиться на небольшую экскурсию по Лиелупе. С расписанием можно ознакомиться здесь:

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

На вечер можно запланировать какой-нибудь концерт или неспешный отдых в ресторане концертного зала "Дзинтари" Maestro или на противоположной стороне улицы в ресторане Jūra. Концертная программа теплыми июльскими и августовскими вечерами очень разнообразна: подробности здесь.

Foto: Foto no Jūrmalas pilsētas arhīva

Список бесплатных мероприятий в Риге можно найти здесь.

Статья подготовлена в сотрудничестве с Юрмальскими городскими властями.