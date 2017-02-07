Фантастические кадры из Скулте: "оживший" в ночи старый заброшенный самолет

В лесу в Скулте, рядом с аэропортом "Рига" стоит старый, никому не нужный и разрисованный граффити самолет — один из известных "туристических объектов". И легко доступный.

По словам фотографов Арвиса Рудзитиса (Facebook) и Роберта Янкевича (Facebook), которые недавно там побывали и сделали фантастическую фотосессию, до самолета можно добраться в любое время. Никаких запрещающих знаков нет и никто никого оттуда не гонит. Пешком до самолета проще всего дойти от улицы Скултес.

Foto: Roberts Jankevics

"Этот объект уже довольно популярен. Мы снимали в ночь с субботы на воскресенье, с полуночи и до полпятого утра. За это время к самолету пришли три или четыре компании. Обошли самолет, пофотографировали, кто-то залезал вовнутрь — и потом уходили. И летом, когда я в последний раз навещал это место днем, там было довольно много людей", — рассказывает Арвис. Но предупреждает, что хотя залезть вовнутрь относительно просто, там много голого металла и острых предметов — выверять надо каждый шаг!

Foto: Roberts Jankevics

К том же самолет снаружи выглядит интереснее, чем изнутри. Внутри все уже вытащили, там просто голый металл.

В социальных сетях при желании можно найти фото этого самолета — он действительно довольно популярен. Но фотосессия, устроенная Арвисом Рудзитисом и Робертом Яневичем, конечно же, выделяется на фоне обычных снимков для "Инстаграма". Смотрите!