ФОТО: Будущая жемчужина на карте латвийского туризма — поместье Абгунсте

Впервые поместье Абгунсте в Залениекской волости, что под Елгавой, упоминается в 1780 году, как принадлежащее роду фон дер Паленов. Использовалось как поместье для летнего отдыха и охоты. Изначально было деревянным, а потому в результате революционных событий 1905 года было сожжено дотла. Остался, по сути, лишь каменный погреб, который сейчас новые владельца поместья переделывают под квартиры-мастерские для художников, которые смогут жить и творить в поместье, причем — бесплатно.

Как пишет Tūrismagids, восстановление поместья началось в 1908 году при графе Алексее Петровиче Палене. Началось, но не закончилось — помешала Первая мировая война, а затем Латвия стала независимой, и русская знать свои имения на ее территории потеряла. В поместье устроили школу.

Школой поместье пробыло долго — 40 лет. Затем в нем организовали коммунальное жилье для колхозников, а в главном зале устроили магазин. Колхозники были людьми простыми и с исторической постройкой особенно не церемонились, перекраивая все на свой лад. С последствиями их творчества приходится разбираться до сих пор.

Почти 15 лет поместье было закрыто для посещений, но сейчас вновь начинает принимать посетителей. В нем проходит реставрация всего и силами буквально всех. Поддержку оказало и Государственное агентство занятости, и программа Leader. Официальная цель — к 2021 году отреставрировать жилое здание и погреб поместья и восстановить парк, сделав поместье еще одной жемчужиной внутреннего латвийского туризма.

Foto: Jānis Avotnieks

Пока восстановление идет фрагментарно — отреставрирована входная дверь, некоторые внутренние помещения, найдена и приведена в порядок некоторая историческая мебель. Ближайшие планы — заселить подвал художниками, которые смогут там жить и творить, образовав творческую коммуну.

При этом в поместье Абгунсте уже можно записаться на экскурсию, этой возможностью в прошлом году воспользовались сотни людей — владельцы не ожидали такого интереса. Пока информации о нем мало, историческую правду восстанавливают по документам и рассказам тех, кто видел поместье в относительно нетронутом виде — выпускников школы, которая в нем изначально находилась.

Foto: Jānis Avotnieks

В этом году поместье Абгунсте вошло в программу "Apceļo Latvijas pilis un muižas", которую придумала и поддерживает Ассоциация замков и поместий Латвии. Владельцы поместья говорят, что специально под нее особенно постараются и сделают так, что скучать посетителям не придется. И, кстати, от Риги до него совсем недалеко!

Ну а пока посмотрите фотографии, сделанные в поместье Абгунсте в прошлом году: