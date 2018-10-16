ФОТО. Цесвайнский замок в процессе реставрации (и "Ночь легенд", которая пройдет в нем 27 октября)

Delfi Turgid
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ФОТО. Цесвайнский замок в процессе реставрации (и "Ночь легенд", которая пройдет в нем 27 октября)
Foto: Laura Vītola

Цесвайнский замок выделяется своей уникальностью не только в пределах Латвии. Его запоминающийся внешний вид привлекает немало желающих посмотреть и на то, как замок выглядит изнутри. Однако дело в том, что с осени прошлого года Цесвайне закрыт для посетителей – здание активно реставрируют.

Замок, который пережил все войны и революции, сильно пострадал в 2002 году при пожаре. По счастью внешний вид замка пострадал мало, чего не скажешь о его крыше и интерьере. В итоге осень 2017 года Цесвайне был закрыт на реставрацию и по этим фотографиям можно судить, что работы в замке ведутся довольно активно.

ФОТО. Цесвайнский замок в процессе реставрации (и "Ночь легенд", которая пройдет в нем 27 октября)
Foto: Laura Vītola

Сейчас туристов в замок не пускают, но 27 октября, во время проведения "Ночи легенд", в него можно будет попасть – не упустите свой шанс посмотреть на еще не полностью отреставрированные помещения хотя бы для того, чтобы их можно было сравнить с тем, что получится после реставрации. Программу мероприятия можно посмотреть здесь.

  • О том, что можно посмотреть пососедству с Цесвайне - в Гайзинькалнсе, мы писали здесь.
  • А как читатели DELFI наслаждаются осенью можно увидеть здесь (и прислать свой репортаж!).
  • А вот куда рекомендует отправиться осенью путешественник Отомар Пуце.

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