ФОТО. Цесвайнский замок в процессе реставрации (и "Ночь легенд", которая пройдет в нем 27 октября)

Цесвайнский замок выделяется своей уникальностью не только в пределах Латвии. Его запоминающийся внешний вид привлекает немало желающих посмотреть и на то, как замок выглядит изнутри. Однако дело в том, что с осени прошлого года Цесвайне закрыт для посетителей – здание активно реставрируют.

Замок, который пережил все войны и революции, сильно пострадал в 2002 году при пожаре. По счастью внешний вид замка пострадал мало, чего не скажешь о его крыше и интерьере. В итоге осень 2017 года Цесвайне был закрыт на реставрацию и по этим фотографиям можно судить, что работы в замке ведутся довольно активно.

Foto: Laura Vītola

Сейчас туристов в замок не пускают, но 27 октября, во время проведения "Ночи легенд", в него можно будет попасть – не упустите свой шанс посмотреть на еще не полностью отреставрированные помещения хотя бы для того, чтобы их можно было сравнить с тем, что получится после реставрации. Программу мероприятия можно посмотреть здесь.