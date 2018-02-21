ФОТО. Чебуреки и клеенка Made in USSR: в Даугавпилсе открылась лавка-кафе в советском стиле

Delfi Turgid
11 комментарий
ФОТО. Чебуреки и клеенка Made in USSR: в Даугавпилсе открылась лавка-кафе в советском стиле
Foto: Publicitātes attēli

В Даугавпилсе начало работу первое ретро-кафе под названием "Ēdnīca Nr.1", в котором предлагаются блюда советской кухни. И не только — все предметы обстановки в нем тоже продаются, так что это еще и лавка. Лавка-кафе!

Как нам рассказали в Даугавпилском агентстве развития туризма, шеф-поваром кафе является профессиональный диетолог, поэтому меню его максимальное здоровое и сбалансированное, хотя блюда и готовятся по рецептам и технологиям советской эпохи. Без комплексных завтраков и обедов дело тоже не обошлось. В наличии фирменные чебуреки и шарлотка.

ФОТО. Чебуреки и клеенка Made in USSR: в Даугавпилсе открылась лавка-кафе в советском стиле
Foto: Publicitātes attēli

Изюминка кафе, разумеется, интерьер, который представляет собой сборную солянку из вещей, характерных для советской эпохи. Все вместе они даже оставляют впечатление музея. И они — продаются! В планах заведения устраивать тематические вечера и проводить особую программу по праздникам.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Видео о приключениях туриста-бородача в Даугавпилсе покорило соцсети

Видео о приключениях туриста-бородача в Даугавпилсе покорило соцсети

Музеи, галереи и летучие мыши. Как Даугавпилсская крепость превращается в магнит для туристов

Музеи, галереи и летучие мыши. Как Даугавпилсская крепость превращается в магнит для туристов

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Даугавпилсе появится первый в Латвии музей шмаковки

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Даугавпилсе появится первый в Латвии музей шмаковки

Рекламные статьи
Что такое Беларусь?

Что такое Беларусь?

10 роскошных мест для отдыха супербогачей

10 роскошных мест для отдыха супербогачей

Что такое Беларусь?

Что такое Беларусь?

ФОТО. Чебуреки и клеенка Made in USSR: в Даугавпилсе открылась лавка-кафе в советском стиле

ФОТО. Чебуреки и клеенка Made in USSR: в Даугавпилсе открылась лавка-кафе в советском стиле (11)

Небо, самолет, девушка: каково быть стюардессой первого класса авиакомпании Emirates

Небо, самолет, девушка: каково быть стюардессой первого класса авиакомпании Emirates (1)

ВИДЕО: В Норвегии за Полярным кругом появится необычный отель-кольцо

ВИДЕО: В Норвегии за Полярным кругом появится необычный отель-кольцо

подробнее
ФОТО. Чебуреки и клеенка Made in USSR: в Даугавпилсе открылась лавка-кафе в советском стиле

ФОТО. Чебуреки и клеенка Made in USSR: в Даугавпилсе открылась лавка-кафе в советском стиле (11)

Небо, самолет, девушка: каково быть стюардессой первого класса авиакомпании Emirates

Небо, самолет, девушка: каково быть стюардессой первого класса авиакомпании Emirates (1)

ВИДЕО: В Норвегии за Полярным кругом появится необычный отель-кольцо

ВИДЕО: В Норвегии за Полярным кругом появится необычный отель-кольцо

В Литву приходит один из крупнейших польских туроператоров

В Литву приходит один из крупнейших польских туроператоров

В гостиницах и Airbnb-квартирах тайно снимают гостей на камеру. Как не стать

В гостиницах и Airbnb-квартирах тайно снимают гостей на камеру. Как не стать "героем" роликов?

подробнее