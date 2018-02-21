ФОТО. Чебуреки и клеенка Made in USSR: в Даугавпилсе открылась лавка-кафе в советском стиле

В Даугавпилсе начало работу первое ретро-кафе под названием "Ēdnīca Nr.1", в котором предлагаются блюда советской кухни. И не только — все предметы обстановки в нем тоже продаются, так что это еще и лавка. Лавка-кафе!

Как нам рассказали в Даугавпилском агентстве развития туризма, шеф-поваром кафе является профессиональный диетолог, поэтому меню его максимальное здоровое и сбалансированное, хотя блюда и готовятся по рецептам и технологиям советской эпохи. Без комплексных завтраков и обедов дело тоже не обошлось. В наличии фирменные чебуреки и шарлотка.

Foto: Publicitātes attēli

Изюминка кафе, разумеется, интерьер, который представляет собой сборную солянку из вещей, характерных для советской эпохи. Все вместе они даже оставляют впечатление музея. И они — продаются! В планах заведения устраивать тематические вечера и проводить особую программу по праздникам.