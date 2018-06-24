ФОТО. Чертова канава на речке Наружа — необычное место недалеко от Эргли

Если вам хочется улизнуть от городской кутерьмы и отдохнуть на природе вдали от туристов, отправляйтесь в сторону Эргли, где в речке Наружа находится любопытный природный объект — Чертова канава (Velna grāvis, Velna klēpis), пишет DELFI Tūrismagids.

Наружа — маленькая речушка, русло которой наполнено большими замшелыми камнями. Вероятно, что они скатились сюда с обоих берегов. Именно этот каменистый участок реки длиной в 100 метров и шириной в 30 м и называется Чертовой канавой. Дальше берега речки расступаются и камней становится меньше.

Если вы собрались посетить это живописное место, то наберитесь терпения, потому что найти его не так уж и просто.

Foto: DELFI

Недалеко от Эргли установлен указатель, который сообщает, что до Чертовой канавы 4.7 км. Дальше путь пролегает по пыльной дороге вдоль бесконечных полей и нескольких частных домов.

Foto: DELFI

Через почти пять километров вы увидите деревянный указатель — вы почти на месте. Здесь можно припарковать автомобиль, а дальше нужно идти пешком.

Foto: DELFI

В лесу нужно быть особенно внимательными, потому что не всегда знаки хорошо заметны. Сразу понятно, что посетителей здесь немного — тропинка почти заросла, а трава высотой почти до коленей, да и мостики, лесенки и места для отдыха тоже нуждаются в руке хозяина.

Foto: DELFI

Дальше тропа ведет вглубь леса по холмам, спускам и сюда лучше не приезжать в летних сандалиях — много грязи.

Foto: DELFI

Однако весь пеший путь занимает не больше 10 минут и открывшийся перед вами вид стоит того. Чертова канава полна больших темных камней, которые, по мнению специалистов, содержат много марганца. На них можно взобраться и осмотреть окрестности. Вокруг поют птицы, под камнями журчит вода. Вокруг никого и не покидает ощущение, что вы на свете одни. Кстати, весной речка становится более полноводной и иногда даже покрывает камни целиком.

Foto: DELFI

По легенде черт хотел построить каменную мельницу и ночью в округе собирал в мешок камни. Но на рассвете запели петухи, чертов мешок треснул и все камни высыпались на землю. Так черт и не построил свою мельницу, а камни остались лежать в реке.