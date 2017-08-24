ФОТО. Чертово озеро: одно из самых красивых и необычных мест в Латгалии

​​Недалеко от Аглоны, в Шкелтовской волости среди ссоснового леса расположилось озеро Велнэзерс или, как его еще называют, Чертово озеро (Čertoks). Свое название оно получило благодаря загадочным происшествиям, а благодаря своему необычному цвету оно завоевало популярность среди туристов.

Озеро знаменито своей прозрачной, немного зеленоватой водой. Чтобы сохранить это живописное место, уже 40 лет прилегающая территория в 55 гектаров объявлена природным заповедником.

Недавно журналистка Delfi Дита Виновска на велосипеде объездила окрестности озера и делится своими впечатлениями: «Велнэзерс, или Чертово озеро, — одно из красивейших и волшебных мест в этом краю. В туристических путеводителях пишут, что оно необычно тихое и уединенное, и это правда. Если, конечно, не считать людей, которые рядом с Чертовым озером есть всегда. Здесь есть на что посмотреть, и я рекомендую посетить это озеро любому, кто оказался в этой стороне».

Foto: Producentu grupa “Lietišķā Latgale”

Любопытно, что долгое время не было никаких указателей пути к озеру, чтобы его реже посещали туристы. Но желание людей увидеть его не ослабевало, и Чертово озеро быстро стало одним из самых популярных туристических объектов в Аглонской области.

Foto: Delfi foto lietotājs ButerrFlay

«Больше всего людей привлекает особенный цвет его воды, который независимо от освещения отличается от других озер. В нем очень мало растворимых минералов, поэтому вода такая прозрачная — видимость в глубину иногда достигает 10 метров. В озере практически нет растений и рыб», — рассказывает Ирена Скринда, старший инспектор по делам окружающей среды из Агентства по охране природы.

Береговая линия Чертова озера также вызывает любопытство. У большинства озер берег начинается с растений, но на Чертовом озере все иначе — узкая полоска растений начинается прямо у кромки воды. Береговая линия постоянно меняется: «От болотистого берега отделяются небольшие фрагменты, островками уплывают в озеро и опускаются на дно», — объясняет это феномен Ирена Скринда.

Foto: Delfi foto lietotājs Selenia

Как упоминалось выше, озеро окружено легендами и мистическими событиями. Ученые рассказывают, что на Чертовом озере часто не работает или пропадает аппаратура и случаются разные напасти. Многие считают, что здесь нельзя купаться, но всегда находятся смельчаки, чтобы испытать удачу и проверить правдивость слухов. Правда, долго в озере мало кому удается пробыть, потому что вода действительно холодная.