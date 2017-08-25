ФОТО: До острова Св.Мейнарда на Даугаве теперь можно дойти пешком. И вот зачем

С 15 августа по 30 сентября на водохранилище Рижской ГЭС понижен уровень воды. Это значит, что до острова Св. Мейнарда и развалин Икшкильской церкви можно дойти, не замочив ног, сообщает информационно-туристический центр Икшкильской области и Tūrismagids.lv.

Прежде чем спланировать визит на остров, изучите график проведения дорожных работ у Рижской ГЭС.

Остров Св. Мейнарда уникален тем, что именно отсюда в Латвии началось христианство. Сегодня от первой церкви на острове остались руины храма.

Foto: Inga Šulca

Более 800 лет назад в Балтии никто не строил здания из камня, поэтому епископ Мейнард пригласил мастеров с острова Готланд. Они и построили первое каменное здание в Балтии — церковь, окруженную высокими укреплениями. Она была разрушена в XVII веке в ходе русско-шведской войны, а потом пострадала во время Северной и Первой Мировой войн.

До наших дней сохранились лишь развалины церкви, которые после повышения уровня воды в Даугаве находятся на крошечном островке посреди реки. Но летом, когда Рижская ГЭС понижает уровень воды, до развалин можно дойти пешком по дорожке.

Foto: DELFI Aculiecinieks

На острове установлен 10-метровый металлический крест авторства художника Эгилса Самовичса, и каменный алтарь, который создал скульптор Янис Карловс. В целях консервации развалин в 2002 году над ними возвели металлический навес. На острове Св. Мейнарда проводятся церемонии бракосочетания и крещения, сообщает портал Latvia.travel.