ФОТО. "Другой" Рундале - зимний парк с высоты птичьего полета

Delfi Turgid
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ФОТО. "Другой" Рундале - зимний парк с высоты птичьего полета
Foto: ocean.lv

Рундальский дворец – одна из наиболее известных достопримечательностей Латвии, которая едва ли нуждается в дополнительной рекламе. Зимой, когда кажется, что вся природа глубоко спит, сад замка выглядит не менее прекрасно, чем весной, когда в нем цветут тюльпаны, или летом, когда в Рундале проходит праздник роз. Запечатлеть сад замка с высоты птичьего полета удалось фотографу портала Ocean (больше о проекте Latvia inside VR здесь).


Поскольку Рундальский замок был построен на Земгальской низменности, то его окрестности идеально подходят для размещения садов в стиле барокко. Сад был запланирован одновременно с дворцом и с тех пор сохранил первоначальную планировку практически без изменений.

Реставрация сада началась еще в 70-х годах прошлого века, когда для восстановления французского сада были вырублены старые деревья. Новые посадки были начаты только в 1984 году. Восстановительные работы в саду шли с большими перерывами – в 1998 году был восстановлен домик садовника, а в 2002 отреставрировали южный фасад дворца. Позже в саду были созданы орнаментальные партеры и амфитеатр, а в 2007 году – открыт фонтан.

ФОТО. "Другой" Рундале - зимний парк с высоты птичьего полета
Foto: ocean.lv

Напомним, что сам замок был построен для фаворита российской императрицы Анны Иоанновны – Эрнста Иоганна Бирона в 1736-68 годах.

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Delfi Turgid

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