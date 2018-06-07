ФОТО. Елгава готовится к фестивалю песчаных скульптур (он пройдет 9-10 июня)

Елгава продолжается готовиться к 12-му Международному фестивалю песчаных скульптур, которй пройдет в городе 9-10 июня. В эти дни в Елгаве откроется крупнейший в Балтии парк песчаных скульптур, где одновременно можно будет увидеть скульптуры динозавров, слонов, белых медведей, обезьян, а также смешные и философские произведения.

15 профессиональных художников из 8 стран – Латвии, Литвы, Бельгии, Украины, Венгрии, Чехии, Германии и России – превратят песчаные формы в узнаваемые образы, позволяющие посмотреть на мир животных с разных точек зрения. В создании уникальных песчаных скульптур будет использовано более 1000 тонн песка.

Тему фестиваля этого года – "Мир животных" – художники интерпретируют по-разному, и каждое произведение отражает взгляды его автора и мнение о том, какой он – животный мир. Некоторые изображают дикую природу в гармонии с людьми, воспевая дружбу между человеком и животными и защиту всего живого. Другие напоминают о жестокости и правдивости природы, воплощая в скульптурах сцены из реальной жизни диких животных. В свою очередь, некоторые художники подошли к заданию с юмором и долей философии, изображая процесс эволюции, где обезьяна продолжает гнаться за человеком.

Оба дня посетителей фестиваля будут развлекать музыкальные коллективы, а первая половина дня и в субботу, и в воскресенье будет посвящена детям - для них состоятся представления и пройдут разные игры с участием Елгавского нового театра и Театра имени Адолфса Алунанса. Также будет работать мастерская песчаных скульптур, где дети и взрослые смогут ненадолго стать скульпторами и создать свои рисунки на песке.

Фестиваль пройдет

9 июня с 10:00 до 00:00 и

с 10:00 до 00:00 и 10 июня с 10:00 до 23:00.

Дополнительную информацию о фестивале можно найти на сайте festivali.jelgava.lv.