ФОТО. Фантастически красивые трехметровые ледовые торосы на берегу Рижского залива

Delfi Turgid
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ФОТО. Фантастически красивые трехметровые ледовые торосы на берегу Рижского залива
Foto: Instagram

Морозы и неприятный ветер, гостившие в Латвии последние две недели, сделали свое дело — западное (или курземское) побережье Рижского залива покрылось причудливыми ледяными скульптурами, высота которых достигает трех метров. Впечатляющих ледяных нагромождений особенно много между Колкой и Мерсрагсом.

A post shared by rita (@ritat4) on Mar 4, 2018 at 4:30am PST

Данные метеорологических служб свидетельствуют о том, что в Рижском заливе на расстоянии до десяти километров от берега можно встретить айсберги и вмерзшие в лед ледяные глыбы еще более впечатляющих размеров, однако безопасно добраться до них уже фактически невозможно — лед с каждым днем все более опасен.

Самый толстый след льда в заливе — напротив Энгурского края. Его толщина там колеблется между 5 и 20 сантиметрами.

Меньше всего льда у берегов Видземе. В ближайшие дни из-за господствующего восточного ветра ледяные массы оттуда продолжат движение на запад, так что выходить там на лед исключительно опасно. Более того — метеорологи ожидают там скорое появление свободной воды.

A post shared by Davis Dombrovskis (@duf1js) on Mar 2, 2018 at 10:35am PST

A post shared by Free spirit (@megijamertena) on Mar 3, 2018 at 10:05am PST

A post shared by Ilona (@ilonabriede) on Mar 3, 2018 at 7:07am PST

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Delfi Turgid

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