ФОТО. Фантастически красивые трехметровые ледовые торосы на берегу Рижского залива

Морозы и неприятный ветер, гостившие в Латвии последние две недели, сделали свое дело — западное (или курземское) побережье Рижского залива покрылось причудливыми ледяными скульптурами, высота которых достигает трех метров. Впечатляющих ледяных нагромождений особенно много между Колкой и Мерсрагсом.

A post shared by rita (@ritat4) on Mar 4, 2018 at 4:30am PST



Данные метеорологических служб свидетельствуют о том, что в Рижском заливе на расстоянии до десяти километров от берега можно встретить айсберги и вмерзшие в лед ледяные глыбы еще более впечатляющих размеров, однако безопасно добраться до них уже фактически невозможно — лед с каждым днем все более опасен.

A post shared by Davis Dombrovskis (@duf1js) on Mar 4, 2018 at 4:46am PST



Самый толстый след льда в заливе — напротив Энгурского края. Его толщина там колеблется между 5 и 20 сантиметрами.

A post shared by Davis Dombrovskis (@duf1js) on Mar 1, 2018 at 9:56am PST



Меньше всего льда у берегов Видземе. В ближайшие дни из-за господствующего восточного ветра ледяные массы оттуда продолжат движение на запад, так что выходить там на лед исключительно опасно. Более того — метеорологи ожидают там скорое появление свободной воды.