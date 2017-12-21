ФОТО. Фотограф за две ночи объехал 14 городов Латгалии и запечатлел все их новогодние елочки

Рождество, а за ним и Новый год не за горами, практически все города страны отметили этот факт украшением своих главных елочек. Увидеть их всех, наверное, нереально. Но если задаться целью, то можно посетить 14 городов за две ночи, проехать более 700 километров и сфотографировать елочки хотя бы одного края — Латгалии.

Именно так и поступил фотограф Артур Зеремба. По его словам, в Зилупе, когда он приехал, ёлочки еще не было. А больше всего ему понравился краславский вариант.

Свои фото он выложил на Facebook, собрав сотни "лайков", а еще более 230 людей "поделились" его фотографиями со своими друзьями.

Смотрите, как в этом году выглядят рождественские елочки в разных городах Латгалии:

Резекне

Foto: Artūrs Zaremba, AZarembA Foto

Виляны

Foto: Artūrs Zaremba, AZarembA Foto

Варакляны

Foto: Artūrs Zaremba, AZarembA Foto

Екабпилс

Foto: Artūrs Zaremba, AZarembA Foto

Ливаны

Foto: Artūrs Zaremba, AZarembA Foto

Прейли

Foto: Artūrs Zaremba, AZarembA Foto

Даугавпилс

Foto: Artūrs Zaremba, AZarembA Foto

Краслава

Foto: Artūrs Zaremba, AZarembA Foto

Дагда

Foto: Artūrs Zaremba, AZarembA Foto

Зилупе

Foto: Artūrs Zaremba, AZarembA Foto

Лудза

Foto: Artūrs Zaremba, AZarembA Foto

Балви