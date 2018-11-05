ФОТО: Инчукалнская пещера Велнала, в которой жил черт

Delfi Turgid
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ФОТО: Инчукалнская пещера Велнала, в которой жил черт
Foto: Gints Mucenieks
Зане Мейстере

Инчукалнская пещера Велнала ("Чертова пещера") находится на берегу Гауи, между Инчукалнским охотничьим замком и Мурьянским мостом, и с ней связана одна легенда, пишет Tūrismagids.


По древнему поверью, в пещере когда-то прятался сам дьявол. Однажды он разозлил бога грома Перконса, который в ярости обрушил часть скалы. Тогда дьявол по узкому подземному ходу перелетел в другую пещеру остался там.

Инчукалнская пещера Велнала начала зарождаться приблизительно 5000 лет назад. Ее глубина составляет 16 м, а площадь потолка – 35 кв.м. Перед пещерой расположена скала высотой более 10 м, рассказывается на домашней страничке Инчукалнса. Эта пещера — одно из 10 мест подобного типа, в названии которых упоминается черт.

Рядом с пещерой течет речушка Сталшенупите, а местным родникам когда-то приписывали целебные свойства.

Как рассказывает фотограф Гинт Муцениекс, добраться до Велналы очень просто, но придется немного пройтись: "Я ехал из Риги и оставил машину перед мостом, на правой стороне Рамкалской автостоянки. Перешел шоссе, вышел на лесную дорогу и шел по ней прямо до конца, а дальше свернул вправо на тропу, которая и ведет к пещере".

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Delfi Turgid

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