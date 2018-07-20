ФОТО. Ёжик, мост, собачья будка — объекты уникального "бутылочного сада" под Гулбене

Delfi Turgid
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ФОТО. Ёжик, мост, собачья будка — объекты уникального "бутылочного сада" под Гулбене
Foto: PA ''Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs"

В Гулбенском крае на 1-м километре шоссе Литене — Алуксне на обочине стоит двухметровая стеклянная бутылка, указывающая дорогу на дом Айнажи. Там стеклянные бутылки превращают в разные интересные и необычные объекты, полезные в хозяйстве вещи и просто… в ёжиков. Впрочем, ёж пока один. Зато есть еще парусник, мосты, собачья будка и многое другое.

Как Delfi Tūrismagids рассказала хозяйка Анна, идея родилась сама собой — предыдущие владельцы дома оставили "в наследство" массу пустых бутылок. Их решили использовать с толком и построили из них во дворе стеклянную стену. Если ветрено, она "поет", если солнечно — мерцает.

ФОТО. Ёжик, мост, собачья будка — объекты уникального "бутылочного сада" под Гулбене
Foto: PA ''Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs"

Дальше — больше. Из пивных бутылок сделали столик для пикника, из водочных — стену в мастерской. Обложили бутылками клумбы, пристроили их в теплицы. После этого хозяева задумались о создании не только практичных, но и необычных объектов. Так на свет родился мост, собачья будка, парусник, фонарики и разные скульптуры. По словам хозяйки, все делается и делалось "на глаз", без всяких чертежей и планов.

ФОТО. Ёжик, мост, собачья будка — объекты уникального "бутылочного сада" под Гулбене
Foto: PA ''Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs"

Исключением может стать, пожалуй, новый масштабный проект — лабиринт из бутылок из-под шампанского. В саду для него уже отведено место и скоро будут размечены контуры. Но бутылок не хватает, поэтому если у вас дома завалялась пара-тройка бутылок из-под шампанского, смело везите из в Бутылочный сад. Больше о нем можно узнать на официальном портале местного туристического и краеведческого центра — www.visitgulbene.lv.

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Delfi Turgid

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