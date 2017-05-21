ФОТО: Как за пару дней до открытия выглядит крупнейший в Балтии парк развлечений "Avārijas brigāde"

При подъезде кажется, что ничего еще не готово и парк просто не сможет открыться через несколько дней. С шоссе виден только гигантский динозавр, но даже к нему еще приставлены лестницы. Однако автор идеи парка Мартиньш Брезауцкис заверил журналистов, что все будет готово в срок.

Работы по благоустройству парка продолжаются и будут продолжаться и после открытия, но в целом парк будет готов принять первых посетителей — показать им героев "Аварийной бригады" и динозавров в "натуральную величину", а также дать покататься на велокартах.

В парке будет водяная подушка и "машинки", веревочная трасса в красивом лесу, а также "другие сюрпризы".

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В парке будут представлены и герои латышских сказок. В конце концов, не зря парк создается в Латвии — если и делать, то про своих!

Создатели признают, что сразу после открытия — 22 мая — парк сложно будет назвать визуально законченным. Работы по озеленению продолжатся и позже.

Как мы уже сообщали, парк развлечений "Avārijas brigāde" предназначен для детей в возрасте до 14 лет. С 22 по 31 мая он принимает только группы школьников и только по предварительной записи. С 1 июня парк будет открыт для всех.

Территория парка находится рядом с шоссе P80 "Тинужи — Кокнесе" у съезда на Мадлиену. Это где-то в часе езды от Риги. Планируется, что в 2017 году парк примет до 45 тыс. посетителей. В его создание вложены 4,5 млн. евро и создано чуть более 40 рабочих мест.