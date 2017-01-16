ФОТО: Кемерский парк превратился в зимнюю сказку. И он всего в часе езды от Риги!

В эти дни, когда снег, оттепель и мороз сменяют друг друга как по заказу, природе удалось приодеть латвийские леса и парки в симпатичные зимние одежды. Не стал исключением и Кемерский парк, который расположен всего в 40 километрах от Риги и легко достижим как на поезде, так и на автомобиле.

Напомним, что романтический парк на курорте Кемери начали создавать в 1838 году. И если речка Вершупите и деревья — творения природные, то многочисленные архитектурные элементы — вполне искусственные.

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Чего стоят многочисленные мостики с роматическими названиями "Музыкальный", "Мостик вздохов" или "Мостик капризов"! Упоминания заслуживает павильон-ротонда островка Любви, памятник основателям и директорам курорта Кемери, православная церковь Петра и Павла, памятники павшим в мировых войнах солдатам и, конечно же, самый популярный объект – павильон серного источника, построенный на рубеже XIX и XX веков, а также самые заметные объекты — гостиница "Кемери" и водонапорная башня.