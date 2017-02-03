ФОТО: Латвиец сфотографировал фантастическое северное сияние с борта самолета

"Время экспозиции каждой фотографии - от 6 до 20 секунд! Я прикрывал иллюминатор куртками и полотенцами, чтобы не свет салона не мешал и не было бликов. Фотографировал всю ночь, потому что местами северного сияния не было вовсе, а кое-где, наоборот, во всей красе. Наверное, я и члены экипажа были единственными, кто все это время провел в состоянии бодрствования", - пояснил фотограф.

"Раньше северное сияние мне довелось видеть лишь в Латвии, и только с земли. На этот раз ощущения были просто нереальными!", - радуется Далецкис. Ему также удалось поймать в кадр падающий метеорит.

Foto: Kaspars Daleckis

Фотографии Каспара на Facebook можно посмотреть здесь.