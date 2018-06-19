ФОТО. "Лазертаг", динозавры для взрослых и водные катамараны - "Аварийная бригада" увеличивает количество аттракционов

Открывшийся в прошлом году тематический детский парк "Аварийная бригада" стремительно увеличивает количество аттракционов.

На сегодняшний день в парке уже доступны динозавр для взрослых, автодром, карусель, большой батут для прыжков, "лазертаг", минигольф и другие аттракционы. В самое ближайшее время откроются новая карусель, аттракцион с кенгуру и стадион Dip Dap.

В начале июля обещают водные катамараны, а также водяную игровую площадку, а во второй половине июля - лесной поезд с лесной деревней.

И вот как "Аварийная бригада" выглядит на данный момент:

Напомним, что крупнейший в Балтии развлекательный парк "Аварийная бригада" открылся в конце мая прошлого года. Расположенный в часе езды от Риги, на шоссе P80 Тинужи-Кокнесе у поворота на Мадлиену парк предназначен для семей с детьми до 14 лет.