ФОТО. "Лазертаг", динозавры для взрослых и водные катамараны - "Аварийная бригада" увеличивает количество аттракционов

Delfi Turgid
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ФОТО. "Лазертаг", динозавры для взрослых и водные катамараны - "Аварийная бригада" увеличивает количество аттракционов
Foto: DELFI

Открывшийся в прошлом году тематический детский парк "Аварийная бригада" стремительно увеличивает количество аттракционов.

На сегодняшний день в парке уже доступны динозавр для взрослых, автодром, карусель, большой батут для прыжков, "лазертаг", минигольф и другие аттракционы. В самое ближайшее время откроются новая карусель, аттракцион с кенгуру и стадион Dip Dap.

В начале июля обещают водные катамараны, а также водяную игровую площадку, а во второй половине июля - лесной поезд с лесной деревней.

И вот как "Аварийная бригада" выглядит на данный момент:

Напомним, что крупнейший в Балтии развлекательный парк "Аварийная бригада" открылся в конце мая прошлого года. Расположенный в часе езды от Риги, на шоссе P80 Тинужи-Кокнесе у поворота на Мадлиену парк предназначен для семей с детьми до 14 лет.

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Delfi Turgid

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